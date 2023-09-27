父去年車禍離世 女兒今年被撞死 肇逃老翁尋短亡

桃園梁姓女騎士25日與小客車發生擦撞殞命，肇事廖姓男子逃往宜蘭後輕生死亡。(記者周嘉茹／翻攝)

23歲梁姓女子前天下午騎車行經桃園市華興路二段與航城路二段路口，遭對向69歲廖姓老翁駕車左轉擦撞，梁女送醫不治；廖翁肇事後逃往宜蘭，前晚在蘇澳一間土地公廟被警方找到，已經身亡。梁女父親去年5月在新竹也因騎車車禍死亡，父女同遭橫禍，家屬悲痛。

廖男身旁留下遺書，透露因無法面對車禍悲劇才走上絕路。他曾任職保全公司經理，臉書 社群記載曾就讀中央警官學校，不過宜蘭和桃園警方都表示查無廖曾任警職資料，待進一步調查。

警方調查，梁女前天下午2時許騎機車沿大園區華興路直行往田溪路方向，行經華興路二段與航城路二段路口，與對向廖男左轉的小客車發生擦撞，廖下車查看後又上車離開，留下受重傷的梁女，直到其他騎士經過發現報案，並先進行CPR搶救。

救護人員到場，梁女已無意識、無呼吸，雖接手急救並送醫，梁女仍傷重不治；警方調閱監視器，掌握廖翁身分，發現他沿國道5號在蘇澳交流道進入宜蘭，當晚9時許通知宜蘭縣警局協助。

蘇澳警方當晚10時許在一處土地公廟找到車輛，從廟旁反鎖的鐵皮屋窗口看到廖翁，破門進入發現廖翁已無生命跡象，留有遺書與個人藥物，疑似輕生。

警方事後發現梁女的戴姓父親去年同因車禍離世；戴男去年5月騎車行經新竹縣褒忠路，遭違規左轉的天虹科技副總羅偉瑞開車撞死；羅偉瑞當時還爆出關說疑雲，造成多名警官被懲處。

桃園檢警昨赴醫院相驗梁女遺體，家屬悲痛，不願受訪。廖翁則由宜蘭檢方相驗，他已離婚，獨自一人生活，警方聯繫廖翁前妻，她不願出面。

檢警表示，梁女確因車禍致死，因肇事者死亡，無法追訴刑事責任，依法未來將以不起訴處分偵結。