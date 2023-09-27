明揚燒出稽查漏洞 中央、地方互踢 藍批經部卸責

明揚國際科技屏東廠22日發生嚴重爆炸意外，造成9死、1失蹤、109人輕重傷，救災人員26日持續搜救失聯的傅姓員工。(記者劉學聖／攝影)

明揚國際科技屏東廠爆炸造成慘重傷亡，屏東縣政府調查發現廠區竟存放3000公斤危險物品，有機過氧化物超量30倍，廠區危險物品稽查該誰負責引起關注。縣府原主張明揚向經濟部申請建照，又位在科技產業園區，應屬經濟部管轄，但經濟部認為依消防法規危險物品工廠稽查，應由地方消防局主管，雙方互踢皮球，凸顯稽查漏洞。

國民黨 立院黨團昨舉行記者會，批評經濟部推卸責任，並點名屏東縣長周春米任用的消防局長許美雪不專業，應為此負政治責任。

經濟部長王美花表示，沒有互踢皮球，經濟部會與屏東縣政府緊密合作；她指示次長林全能與屏東縣府針對事故調查、檢討作業機制等密切合作，此案主要原因是明揚沒有主動申報超量危險物品，會與屏東縣政府探討精進管理。

針對明揚堆放危險物品管理權責部分，縣府和經濟部原先各說各話。屏東縣府發言人鄞鳳蘭前天說，明揚位經濟部科技產業園區內，業者向經濟部申請建照，明揚是一般廠房；消防局副局長李彬正也說，明揚屬丁類工廠，列一般工廠，不是列儲存危險物品工廠，消防檢查只是檢查消防安全設備，3年一次。

但經濟部加工出口區管理處副處長劉繼傳強調，廠區內危險物品工廠稽查依消防法規，「跟誰申報，誰去查核」，理應由地方消防局主管，加工出口區局處對廠區內工廠負責勞檢及建管稽查。

不過，昨天鄞鳳蘭改口，指中央跟地方是一體的，會合作解決此事情。鄞鳳蘭說，明揚在申請建照時是以一般廠房申請，後續文件送到消防局審核時，就用一般廠房做消防安全設備檢查，將追查明揚有無隱匿責任。

林全能昨到屏東縣政府協調，他說，主要討論善後處理如何合作，必須要求廠商做到盡善盡美，還有未來科技產業園區跟縣府在相關後續查核機制如何合作，如何強化聯合稽查機制，「業者現在已經停工，懲處、責任部分有調查機制，尊重調查」。

屏東縣副縣長黃國榮表示，會議達成共識，園區內存放的公共危險物品，由經濟部加強跟地方政府合作稽查，經濟部必須掌握廠商有無如實申報公共危險物品，同步提供給地方主管機關，地方以協作角色與中央合作，避免讓消防單位在不知情狀況下面對極大風險。

縣長周春米說，就中央雲端 資料顯示，明揚登載的物料與申報不符，「明確看得出來，明揚公司沒有誠實申報」，經過此次重大慘痛教訓，中央與地方會做更進一步的連結。