查混蛋 檢方辦民不辦官 成政治工具人

進口蛋爭議持續延燒折損農業部 長、中央畜產會董事長，未消除民眾對政府的疑慮，法務部宣示全國「五署八案」齊查案情，眼前只見蛋商中箭落馬，官員則毫髮無傷，檢察官辦民卻不辦官，在一陣混蛋亂象中，又一次丟失國家賦予的天職。

高雄、新北兩地檢署開始對經銷商發動搜索、約談，查辦的是產品標示不實，追訴的是詐欺 刑事責任，台農、信興蛋品董事長涂萬財不僅吃下高雄市政府一一三○萬罰單，昨天凌晨與其媳婦被依詐欺、偽造文書罪分別以卅萬、十萬交保。不過，決定政策的農業部與執行政策的畜產會，面對風暴卻安然無恙，只有主事者下台謝罪即想了事。

檢察官面對有刑責案件，從懷疑有弊、觀察行為人開始，進而根據蒐證取得證據進行法律上適用，業者使用詐術騙人固然要罰，專案進口背後有無圖利特定廠商的嫌疑，難道沒有偵查價值？司法不能過問？

尤其詭異的「超思」，以資本額五十萬元「四兩撥千斤」賺得服務費三千八百萬元，交易槓桿如此神奇、獲利令同行稱羨，貿易表象的背後有無隱情，早就疑雲重重。可惜的是，高雄地檢署風風火火查辦涂萬財，對於同樣也設在高雄的超思目前還文風不動。

檢察官維護食品安全處罰不誠實商家，是執法必然，不過，蛋荒時政府怎麼「塞」進口蛋給業者去銷售，過程中有無因船期漫長，蛋品飄洋過海時就已是不良品，農業部、畜產會說不清又拒絕公布資料，至今是黑箱。

蛋品的良窳影響人民的健康權，檢察官只辦下游卻忽略上游政府插過手的蛋源，是擔心捅到政策的馬蜂窩？還是另有打算？

錯誤的政策比貪汙還可怕，進口蛋的事件一定程度反映在大選選情上。不過，檢察官是偵查犯罪主體，就算農業部喊出專案進口蛋品的理由為抑制蛋價，也不容許有違法存在。檢察官查壞蛋、查官商有無勾結，民與官要一體適用，否則只是政治工具人。