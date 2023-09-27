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明揚大火搜救第5天 失聯員工家屬還在現場等

記者潘欣中、張已亷／屏東27日電
明揚工廠爆炸事故傷亡嚴重。(本報資料照片)
明揚工廠爆炸事故傷亡嚴重。(本報資料照片)

明揚國際科技屏東廠爆炸造成4名消防員殉職、5員工死亡、1員工失聯和109人輕重傷，專案小組確認明揚超標存放3千公斤有機過氧化物，達管制量30倍，救災第一現場也未揭露堆置量及足夠資訊給最早到場消防員；屏東地檢署已展開偵辦公共危險和過失致死罪刑責，外界質疑警鈴響後20分鐘才報案、有無及時疏散，也是釐清重點。

屏東縣長周春米前天指明揚公司安全資料表未齊全、未指派專人陪同，且有機過氧化物超量存放30倍，依消防法重罰240萬元；專案小組連日調查確認有機過氧化物超量存放，違反貯存化學物質廠房不得和辦公、作業區連棟規定。

明揚國際董事長劉安晧說，據他了解數量沒這麼多，因負責相關業務的工安課長陪同救災造成二度灼傷，仍在加護病房，廠區是否存放3千公斤有機過氧化物，須待該課長恢復後才能釐清。

消防單位初步研判，明揚廠房此次起火爆炸肇因是二叔丁基過氧環己烷，研判它在火場中因高溫分解，形成丙酮和乙烷等低沸點有機化合物，當貯存容器超過一定壓力後，便發生爆炸，但確切爆炸起火原因，仍待完整調查出爐；它不在化學署列管的毒性化學物質、關注化學物質名單，不須向化學署申報流向。

因失聯傅姓員工尚未尋獲，搜救行動昨進入第五天，消防局昨出動4車29人，縣府工務處也派出挖土機持續地毯式搜索；工廠昨上午再度冒出陣陣黑煙，消防員研判底下還有些化學有機溶劑，不影響現場搜救進度。

傅姓員工家屬一直在搜救現場等待，劉安晧說，傅姓員工擔任班長，是有15年資歷的資深員工，他把傅當成家人，公司已成立信託基金，家屬後面生活不要有疑慮；另殉職消防員陳博翰的DNA比對昨天中午確定，下午送抵屏東市殯儀館，4名打火兄弟也終於「團聚」，將於10月5日在屏東市心燈生命禮儀館舉行聯合公祭。

前晚傳出3名消防員因吸入一氧化碳濃度過高自行就醫，出院後仍感不適，昨天又回院治療。

高溫 DNA

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