新聞評論╱明揚大火暴露台灣消防系統的長年積弱

高爾夫球代工廠明揚國際公司發生駭人爆炸案，造成十死百餘傷重大意外。(記者劉學聖／攝影)

高爾夫球代工廠明揚國際公司發生駭人的爆炸案，造成十死百餘傷的重大意外；尤其四位消防員甫進事故現場十公尺即遇爆炸身亡，讓人想起五年前桃園平鎮敬鵬工廠大火，六名消防員還無法辨認火場物品相關位置即殉職。對照明揚爆炸案，過往的慘痛悲劇再次重演。

「積極推動消防專業系統與制度，強化消防救災效能」，是預算、人事獨立之外，更深層的消防警政分立、消防獨立設署的目的。消防署成立已二十八年，這一高懸二十八年的消防署成立宗旨，對照明揚大火，顯然執行成效並不理想，難道消防單位改革還要牛步下去？聽任消防員殉職不幸再度發生？

明揚爆炸案第二天，消防員工作權益促進協會（消促會）上凱道開記者會，提出三項訴求：支持消防員組工會、支持消防員適用《職業安全衛生法》、補足地方消防人力及量能。基層消防團體的三項訴求，直指政府對消防救災體制與現行措施需大力變革，不是掛牌成立消防署，救災就會有效率。

消防員組工會的訴求，已經成為總統大選議題。消防團體點名蔡總統和各總統參選人要表態。民眾黨總統參選人柯文哲已表態「如果當選，會支持消防員組工會」，其他參選人都沒有講太白。不過，民進黨總統參選人賴清德 才說要溝通，行政院就逕自提出修訂《公務人員協會法》，擴大公務人員結社權與協商權；但被民團批評說謊、狸貓換太子，因為公務人員協會並非工會，不具有與雇主簽訂對等契約的能力，也無法完整保障勞動三權。

其實仍有民眾、甚至部分消防人員有些懷疑，組工會就能阻止消防員在明揚大火中殉職嗎？就像消防員已有退避權，也無法避免明揚大爆炸的憾事發生。尤其，恐怕沒有民眾會同意，家裡失火或家人受災待援時，消防員正在行使罷工 權！這絕對不是勇消搶險犯難消防救災的初衷，卻可能是消防員組工會的社會阻力，有待更完整的論述與溝通。

消防員是公務員，必須通過國家消防設備人員考試，才能進消防單位任職；因為是公務員，不能組工會，只能依《公務人員協會法》組成協會，其間最大的差別是組工會後提出訴求，相關的資方不能迴避，必須出面協商；以工會身分提出訴求，雇主與勞工有強制協商的義務；另依工會法、職安法可以裁罰違規雇主，有相當嚇阻作用。另外，目前教師可組工會但不能罷工，雖仍有爭議，但或可作為消防員組工會的參考。

至於地方消防人力與城鄉消防量能的差異，存在已久；先不比台灣與日本、新加坡 的消防人力相距甚遠，台灣每位消防員幾乎負責比近鄰國家多一倍人口的消防安全；即便只在台灣內部比較，城市的消防人力也有相當差距。而因為消防工作風險高，近年招考屢屢不足額，使得城鄉消防人力與量能問題更嚴重。

明揚爆炸案也傳出毫無打火經驗的屏縣消防局長許美雪，被質疑專業不足、不適任，根本是外行領導內行。她的學經歷都與消防專業無關，真正有關的恐怕只有她是屏東縣老縣長、立法院前院長蘇嘉全妻子的同學。這也暴露消防署成立整頓人事本該是要務，怎麼會連一套專業篩選機制都沒有？

明揚大火，明揚責任難逃；消防系統積弱，也該檢討。積極回應基層的改革呼聲，別再糊弄消防員，更別再讓政治凌駕專業，繼續破壞消防制度，消耗消防量能，庶幾不負成立消防署，積極推動消防專業系統與制度、強化消防救災效能的宗旨。