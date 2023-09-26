妻與姊夫牌桌下雙腳磨蹭暗通款曲 夫提告要求賠百萬

妻子與姊夫在牌桌下雙腳互動踰越常情，男子告上法院要求百萬元台幣賠償。(本報資料照片)

嘉義林姓男子偶然發現妻子與她的姊夫蕭男有往來曖昧訊息，又打麻將時妻子竟然與蕭男在桌下雙腳磨蹭，林男不甘綠光罩頂拍下照片後，對蕭男提起損害賠償告訴，要求精神賠償100萬元，蕭男否認；法官認為林妻與蕭男互動親密，已逾越親友一般社交行為往來，判賠25萬元，可上訴。

林男與妻子2018年結婚後育有2名子女，蕭男是妻子姊姊的丈夫，今年7月26日下午，林男為讓子女使用平板電腦，以妻子手機操作設定網路熱點，突然妻子手機跳出許多她與蕭男的曖昧訊息，對話內容互動如同熱戀中男女朋友，林男才發現妻子竟與姊夫發展不倫婚外情。

甚至在家打麻將時，蕭男更明目張膽在麻將桌下用腳磨蹭妻子的腳吃豆腐，顯然2人已逾越一般男女正常交往界線，且甚至早已發生性行為。林男並提出2人腳部磨蹭截圖，依民法第184條第1項前段所規定侵權行為損害賠償請求蕭男賠償100萬元。

蕭男辯稱，與林妻聊天對話，只是互相關心、開玩笑，當時也有其他人在場；林男所提截圖只是片段並非全部。

但是蕭男的說法不被法官採信，依林男所提供事證，法官認為，蕭男與林妻互動親密，已逾越親友等一般社交行為的往來，其行為已達破壞婚姻共同生活的圓滿安全及幸福，情節重大，林男依侵權行為損害賠償請求蕭男賠償，有理。

法官審酌，林男所受侵害情節與所受痛苦程度、期間，及雙方親友關係、社會身分、地位、教育 程度、財產經濟狀況、工作與收入等事實，判賠慰撫金25萬元。可以上訴。