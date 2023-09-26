怕同事踩線竟告訴毒販「別用手機」 台南警休職3年確定

台南白河警分局刑事小隊長李智錚（右二）因洩密而遭懲戒法院判休職，期間3年，他不服而提上訴，懲戒法院第二審駁回確定。圖為2017年李負傷與同事一起逮捕藥頭，獲時任市警局長黃宗仁（右一）慰問頒發破案茶。(圖：警方提供)

台南市警白河分局偵查隊小隊長李智錚明知同事正在偵辦販毒案，竟約出被監聽的犯嫌陳煌文，告知對方「手機不要再用了」，陳嚇得扔掉手機、避免被抓。李也到戴姓線民家，向戴打探有無販毒情資，卻向戴透漏吳銘峰的手機「有人在聽」，且告知吳銘峰與孫福亮間有毒品 交易，戴因而轉告孫。台南市府將李移送懲戒，懲戒法庭判休職三年，二審駁回上訴確定。

李智錚原為白河分局偵查隊第三小隊長，專責通訊監察業務及加強打擊非法竊聽行為等業務，因負責通訊監察業務工作，得知轄區施用毒品列管人口吳銘峰、陳煌文都因販賣毒品案件，正由第一小隊偵辦中，兩人所使用的行動電話門號經法院核准實施通訊監察中，2020年6月18日開公務用廂型車前往卓姓女友人所經營的卡拉OK。

李商請卓通知陳煌文前來會面，李見陳前來，便說「手機不要再用了」，洩漏國防以外應祕密的消息。

另外，李也於2020年4月至戴姓線民住處樓下，向戴打聽有沒有人販毒，卻向對方透漏男子吳銘峰所使用的行動電話門號「有人在聽」，吳銘峰得知後，也通報了孫福亮。後來檢警發現吳銘鋒、陳煌文、孫福亮的通訊監察紀錄異常，查詢之下才得知是李洩密。

李智錚辯稱，他在偵查及審理中都承認犯行，已深切反省自身錯誤，自己從警近30年，戮力從公、嘉獎無數。他說，洩漏偵查情資給陳煌文，是因為陳是他的線民，他求功心切，不希望被其他人踩線，才會行差蹈錯。他說，不該以錯誤的手段鞏固線民，但他並未因此受有任何利益。

懲戒法院認為李智錚除犯刑事法律外，也違背公務員服務法「公務員應誠信及絕對保守政府機關機密」義務，他身為警察，本應堅守公務員本分，依法行事、恪守保密義務，卻徇私庇護 、洩漏職務上所得的國防以外應祕密事項，嚴重破壞政府機關形象，為維護公務紀律，有懲戒必要。

在一審宣判後，李上訴。李說，台南地方法院只對他處易科罰金與緩刑等刑度，他無須入監服刑，可以繼續工作、生活，但懲戒法院第一審判他休職三年，剝奪他繼續工作的機會致無薪俸可領，原判決顯有「情輕罰重」情事。

懲戒法院第二審指出，國家對於公務員懲戒權的行使，是基於公務員與國家間公法上的職務關係，就公務員違失行為整體評價該公務員是否適任而為懲戒，這與刑事法院對犯罪行為科以刑罰，二者性質、功能與目的均不同，衡量角度也有差異，無從類比。

第二審認為，第一審的裁量並未逾越規定，沒有濫權，李智錚上訴只是專憑己見指摘原判決懲戒處分過重、與刑事判決嚴重歧異，要求廢棄並改處降級以下較輕處分的判決無理，駁回確定。