台屏東明揚爆炸造成心理衝擊 屏大提醒自我觀照安心方法

屏東發生工廠大火爆炸造成逾百人死傷重大事故，恐造成心理衝擊，屏東大學社區諮商中心提醒四點，一起逐步克服這些困難，逐漸恢復正常生活。（聯合報系資料照）

台灣明揚國際科技工廠發生大火爆炸，造成百人死傷，其中4名勇消殉職。屏東大學社區諮商中心提醒，每人或多或少都受到一定程度心理壓力與影響，有可能會表現出看新聞、焦慮、擔憂、無法集中精神或注意力等身心狀況，若遇到這些情況，請不要驚慌，這些都是常見的災後反應，一段時間之後便會淡化。

屏東大學指出，社區諮商中心的心理師 與屏東諮商心理師公會到現場關心，其他專兼任心理師及實習生也配合衛生局安排，支援後續的悲傷與創傷心理輔導。

屏大社區諮商中心提醒，可以試試以下的方法，逐步克服這些困難，逐漸恢復正常生活。

1、恢復規律的生活：盡量保持日常生活的規律，包括固定三餐時間，即使您可能食欲不振，也該嘗試吃一些食物。這有助於維持生活秩序感，並有助於應對壓力。

2、接受這段期間的情緒反應：接受自己和家人的情緒反應，理解這些情感是正常的。不要對自己或他人的情緒反應感到困惑或負罪感，而是試著理解它們。

3、相互支持與分享：與親近且可信任的家人朋友伴侶傾訴，相互支持安慰，並分享彼此的情感，建立與人的連結。