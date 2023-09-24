不爽弟沒工作竟拿2把刀砍他 母心碎作證…法官判3年2月

陳男與弟弟感情不睦，又不滿弟弟沒工作在家，竟持兩把菜刀朝他猛砍，導致弟弟嚴重受傷。（示意圖／Ingimage）

新竹陳姓男子不滿弟弟沒工作在家，去年10月上午返家時，因弟弟看到他時嗆：「我怎麼這麼衰小」，竟雙手分持2把菜刀，輪流多次猛力朝弟弟揮砍，母親見狀，上前阻止陳男行凶，弟弟趁隙逃到廁所才有機會報案，但他頭、臉、手部都遭哥哥嚴重砍傷，多處肌腱斷裂。法官最後依殺人未遂罪處陳男有期徒刑3年2月。

判決書指出，陳男和弟弟素有嫌隙，且曾3次攻擊、恐嚇弟弟，因此弟弟持有家庭暴力保護令。2019年，陳弟在處理屋頂防水時，因電動鑽頭聲響太大，沒想到陳男竟持鐵鎚上前怒嗆：「你再給我打看看」，隨後便持鐵鎚敲擊陳弟頭部，導致陳弟頭部撕裂傷，因此就醫縫合治療。

陳弟控訴，不僅如此，去年4月陳男辱罵他：「好手好腳不去工作」，他只是回嗆：「你自己先前3年多好吃懶做、不去工作，你有什麼資格講我」，沒想到竟遭哥哥拿菜刀作勢追砍。一個月後，哥哥又拿螺絲起子恐嚇他：「我今天拿這支螺絲起子，我就可以讓你死」，顯見哥哥已有殺害他的意圖。

母親也作證稱，兄弟倆關係不好，哥哥常會念弟弟沒有工作，2019年哥哥曾持鐵鎚攻擊弟弟頭部，她雖沒看到，但當時弟弟頭上有撕裂傷，有就醫縫合，至於去年4、5月他也有看到哥哥曾2次拿菜刀衝向弟弟揮砍。她也曾告訴小兒子，要把房門鎖好，也曾跟他這樣很危險，最好搬出去。

法官認為，陳男對準弟弟身體正面足以致命的頭部及周圍部位，雙手輪流多次猛力揮砍，造成陳弟受有頭皮5公分、左臉頰2處均6公分、前頸部5公分、左上臂10公分、右前臂15公分、左前臂6公分、右手掌4公分、左手背4公分等多處深及肌肉 層裂傷，右前臂伸直肌腱、左手背指伸肌腱斷裂等，殺人之犯意甚明，最後依殺人未遂罪，處陳男有期徒刑3年2月。