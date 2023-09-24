我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

給還是不給？付「愧疚小費」有如被情緒勒索

吃貨／烤魚餐廳、現烤餅乾 搶攻華人饕客

不爽弟沒工作竟拿2把刀砍他 母心碎作證…法官判3年2月

記者黃羿馨／新竹24日電
陳男與弟弟感情不睦，又不滿弟弟沒工作在家，竟持兩把菜刀朝他猛砍，導致弟弟嚴重受傷。（示意圖／Ingimage）
陳男與弟弟感情不睦，又不滿弟弟沒工作在家，竟持兩把菜刀朝他猛砍，導致弟弟嚴重受傷。（示意圖／Ingimage）

新竹陳姓男子不滿弟弟沒工作在家，去年10月上午返家時，因弟弟看到他時嗆：「我怎麼這麼衰小」，竟雙手分持2把菜刀，輪流多次猛力朝弟弟揮砍，母親見狀，上前阻止陳男行凶，弟弟趁隙逃到廁所才有機會報案，但他頭、臉、手部都遭哥哥嚴重砍傷，多處肌腱斷裂。法官最後依殺人未遂罪處陳男有期徒刑3年2月。

判決書指出，陳男和弟弟素有嫌隙，且曾3次攻擊、恐嚇弟弟，因此弟弟持有家庭暴力保護令。2019年，陳弟在處理屋頂防水時，因電動鑽頭聲響太大，沒想到陳男竟持鐵鎚上前怒嗆：「你再給我打看看」，隨後便持鐵鎚敲擊陳弟頭部，導致陳弟頭部撕裂傷，因此就醫縫合治療。

陳弟控訴，不僅如此，去年4月陳男辱罵他：「好手好腳不去工作」，他只是回嗆：「你自己先前3年多好吃懶做、不去工作，你有什麼資格講我」，沒想到竟遭哥哥拿菜刀作勢追砍。一個月後，哥哥又拿螺絲起子恐嚇他：「我今天拿這支螺絲起子，我就可以讓你死」，顯見哥哥已有殺害他的意圖。

母親也作證稱，兄弟倆關係不好，哥哥常會念弟弟沒有工作，2019年哥哥曾持鐵鎚攻擊弟弟頭部，她雖沒看到，但當時弟弟頭上有撕裂傷，有就醫縫合，至於去年4、5月他也有看到哥哥曾2次拿菜刀衝向弟弟揮砍。她也曾告訴小兒子，要把房門鎖好，也曾跟他這樣很危險，最好搬出去。

法官認為，陳男對準弟弟身體正面足以致命的頭部及周圍部位，雙手輪流多次猛力揮砍，造成陳弟受有頭皮5公分、左臉頰2處均6公分、前頸部5公分、左上臂10公分、右前臂15公分、左前臂6公分、右手掌4公分、左手背4公分等多處深及肌肉層裂傷，右前臂伸直肌腱、左手背指伸肌腱斷裂等，殺人之犯意甚明，最後依殺人未遂罪，處陳男有期徒刑3年2月。

肌肉

上一則

民進黨批侯友宜請假彷彿「陳世美」國民黨：賴清德也帶職選市長

下一則

被控教唆多起槍擊案 「美鷹會」精神領袖王鑫不起訴

延伸閱讀

連黴菌都怕…麥當勞漢堡放3年「硬梆梆」 鐵鎚猛砸逾10下才碎

連黴菌都怕…麥當勞漢堡放3年「硬梆梆」 鐵鎚猛砸逾10下才碎
Cruise無人駕駛計程車遭男持鐵鎚破壞 影片瘋傳

Cruise無人駕駛計程車遭男持鐵鎚破壞 影片瘋傳
世界OnAir／布碌崙鎚殺案 記者講述報導背後的故事

世界OnAir／布碌崙鎚殺案 記者講述報導背後的故事
布碌崙鎚殺案兇嫌再出庭 被控二級謀殺 不得交保

布碌崙鎚殺案兇嫌再出庭 被控二級謀殺 不得交保

熱門新聞

民進黨總統參選人賴清德（左1）、民眾黨總統參選人柯文哲（左2）、國民黨總統參選人侯友宜(左3)、鴻海創辦人郭台銘（左4）。（本系資料照片）

台總統大選最新民調：不管「四腳」、「三腳」侯都居第2

2023-09-18 22:11
震驚全台的白曉燕撕票案26年了，兇手陳進興伏法，他的兩個兒子在美國低調成長，鮮少談起爸爸。圖為當年陳妻張素真（右二）帶著小兒子到醫院見陳進興最後一面。（本報資料照片）

南非武官之子與侯友宜相見歡 陳進興兒也在美國重生

2023-09-21 00:51
郭台銘對於侯友宜的訪美行表示美國法律有規定不干預外國政治，因此「不予評論」。記者李定宇／攝影

侯友宜訪美歸國 郭台銘吐四個字

2023-09-22 13:05
示意圖。（取材自ingimage）

新婚妻抓姦見「壞掉了」鹹濕訊息 小三還嗆「你老婆是懷孕不是殘廢」

2023-09-19 03:13
鴻海創辦人郭台銘參選總統搭檔副手賴佩霞。圖／郭台銘競選辦公室提供

李敖長女向台北市衛生局檢舉賴佩霞

2023-09-18 15:54
擬參選第16任總統的鴻海創辦人郭台銘（左）公布副手人選，由在影集「人選之人—造浪者」中扮演總統候選人的演員賴佩霞（右），出任真實世界中的副總統參選人。（本報資料照片）

新聞評論／賴佩霞「隨時可退」 郭台銘埋3伏筆

2023-09-17 11:14

超人氣

更多 >
汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了

汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了
杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」
華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰

華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰
華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...

華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...
亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲

亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲