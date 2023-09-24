被控教唆多起槍擊案 「美鷹會」精神領袖王鑫不起訴

美鷹會精神領袖王鑫（中）被控教唆殺人未遂，恐嚇取財等罪，北檢調查認證據不足，處分不起訴。（本報資料照片）

神祕黑幫組織「美鷹會」精神領袖王鑫，被控涉及立法院旁槍擊 案，月眉土資場股權糾紛槍擊等重大治安事件，2021年被刑事局認為有教唆殺人未遂等罪，罕見出動除暴特勤隊荷槍實彈將王鑫帶回調查，台北地檢署歷經兩年偵辦，認為犯罪事證不足，昨天對王鑫及土方公會理事長王建翔等5人處分不起訴。

1996年四海幫前幫主陳永和遭狙殺，警方偵查目標鎖定當時旅美黑幫分子王鑫，後來因無具體證據。江湖人 稱「王老闆」的王鑫，從未在媒體曝光，多數江湖兄弟「只聞其名、不見其人」，兩年前刑事局大陣押解王鑫，才讓王鑫「首度現身」。

警方指控，前中國公關顧問公司負責人李世仁因舉報「是方電訊公司」涉及架設賭博網站，郭姓股東委託王鑫處理李世仁，李世仁因拒絕前往大陸與王鑫見面，王鑫因而教唆手下在立法院旁邊的鎮江街槍擊李世仁，致李世仁腿部受重傷。

基隆市月眉土資場陳姓負責人與旭品公司李姓負責人有2700萬台幣債務，雙方約定等土資場牌照獲准核發後，含仲介費應償還5700萬元，因陳男遲遲未還款，李男委託王鑫向陳男索討7000萬元；陳男又與土資場黃姓股東有股權糾紛，王鑫從中介入收購股權，錯綜複雜的股權買賣，引發台北市營建剩餘土方公會前理事長王國振遭槍擊。

另外，和旺實業前董座劉永祥與王鑫曾有債務糾紛，劉男因另案導致民權西路土地被法拍，王鑫與王建翔便安排手下取得土地內違章建築地上權，該土地後來由慶隆開發得標，王建翔以持有地上權為由，要求對方支付5億5000萬元「補償金」。

王鑫說，他不認識李世仁，也沒聽過旭品公司，知道土資場有產權糾紛，但從未經手相關情事，警方指控非事實。