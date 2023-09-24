我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

給還是不給？付「愧疚小費」有如被情緒勒索

吃貨／烤魚餐廳、現烤餅乾 搶攻華人饕客

被控教唆多起槍擊案 「美鷹會」精神領袖王鑫不起訴

記者張宏業／台北24日電
美鷹會精神領袖王鑫（中）被控教唆殺人未遂，恐嚇取財等罪，北檢調查認證據不足，處分不起訴。（本報資料照片）
美鷹會精神領袖王鑫（中）被控教唆殺人未遂，恐嚇取財等罪，北檢調查認證據不足，處分不起訴。（本報資料照片）

神祕黑幫組織「美鷹會」精神領袖王鑫，被控涉及立法院旁槍擊案，月眉土資場股權糾紛槍擊等重大治安事件，2021年被刑事局認為有教唆殺人未遂等罪，罕見出動除暴特勤隊荷槍實彈將王鑫帶回調查，台北地檢署歷經兩年偵辦，認為犯罪事證不足，昨天對王鑫及土方公會理事長王建翔等5人處分不起訴。

1996年四海幫前幫主陳永和遭狙殺，警方偵查目標鎖定當時旅美黑幫分子王鑫，後來因無具體證據。江湖人稱「王老闆」的王鑫，從未在媒體曝光，多數江湖兄弟「只聞其名、不見其人」，兩年前刑事局大陣押解王鑫，才讓王鑫「首度現身」。

警方指控，前中國公關顧問公司負責人李世仁因舉報「是方電訊公司」涉及架設賭博網站，郭姓股東委託王鑫處理李世仁，李世仁因拒絕前往大陸與王鑫見面，王鑫因而教唆手下在立法院旁邊的鎮江街槍擊李世仁，致李世仁腿部受重傷。

基隆市月眉土資場陳姓負責人與旭品公司李姓負責人有2700萬台幣債務，雙方約定等土資場牌照獲准核發後，含仲介費應償還5700萬元，因陳男遲遲未還款，李男委託王鑫向陳男索討7000萬元；陳男又與土資場黃姓股東有股權糾紛，王鑫從中介入收購股權，錯綜複雜的股權買賣，引發台北市營建剩餘土方公會前理事長王國振遭槍擊。

另外，和旺實業前董座劉永祥與王鑫曾有債務糾紛，劉男因另案導致民權西路土地被法拍，王鑫與王建翔便安排手下取得土地內違章建築地上權，該土地後來由慶隆開發得標，王建翔以持有地上權為由，要求對方支付5億5000萬元「補償金」。

王鑫說，他不認識李世仁，也沒聽過旭品公司，知道土資場有產權糾紛，但從未經手相關情事，警方指控非事實。

槍擊 湖人

上一則

不爽弟沒工作竟拿2把刀砍他 母心碎作證…法官判3年2月

下一則

花蓮拚觀光 推國際包機邀10家航空踩線

延伸閱讀

男子被控姦殺少女 越南當局不顧國際呼籲仍處決

男子被控姦殺少女 越南當局不顧國際呼籲仍處決
屋崙華埠林肯小學槍擊? 學區否認 強調學校未封鎖

屋崙華埠林肯小學槍擊? 學區否認 強調學校未封鎖
紐約托兒所1歲童被毒死 另3童驗出芬太尼 負責人被控謀殺

紐約托兒所1歲童被毒死 另3童驗出芬太尼 負責人被控謀殺
奧克蘭華埠林肯小學槍擊？學區否認 學校也未封鎖

奧克蘭華埠林肯小學槍擊？學區否認 學校也未封鎖

熱門新聞

民進黨總統參選人賴清德（左1）、民眾黨總統參選人柯文哲（左2）、國民黨總統參選人侯友宜(左3)、鴻海創辦人郭台銘（左4）。（本系資料照片）

台總統大選最新民調：不管「四腳」、「三腳」侯都居第2

2023-09-18 22:11
震驚全台的白曉燕撕票案26年了，兇手陳進興伏法，他的兩個兒子在美國低調成長，鮮少談起爸爸。圖為當年陳妻張素真（右二）帶著小兒子到醫院見陳進興最後一面。（本報資料照片）

南非武官之子與侯友宜相見歡 陳進興兒也在美國重生

2023-09-21 00:51
郭台銘對於侯友宜的訪美行表示美國法律有規定不干預外國政治，因此「不予評論」。記者李定宇／攝影

侯友宜訪美歸國 郭台銘吐四個字

2023-09-22 13:05
示意圖。（取材自ingimage）

新婚妻抓姦見「壞掉了」鹹濕訊息 小三還嗆「你老婆是懷孕不是殘廢」

2023-09-19 03:13
鴻海創辦人郭台銘參選總統搭檔副手賴佩霞。圖／郭台銘競選辦公室提供

李敖長女向台北市衛生局檢舉賴佩霞

2023-09-18 15:54
擬參選第16任總統的鴻海創辦人郭台銘（左）公布副手人選，由在影集「人選之人—造浪者」中扮演總統候選人的演員賴佩霞（右），出任真實世界中的副總統參選人。（本報資料照片）

新聞評論／賴佩霞「隨時可退」 郭台銘埋3伏筆

2023-09-17 11:14

超人氣

更多 >
汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了

汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了
杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」
華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰

華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰
華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...

華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...
亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲

亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲