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球具廠至少3次爆炸 目擊民眾：廠內宛若戰場

台灣新聞組／綜合23日電

屏東科技產業園區發生重大火警事故，廠區作業員戴先生說，爆炸當時還沒收班，聽到爆炸聲響，趕緊飛奔逃命，衝到50公尺外的大門，「感覺很像氣爆」；附近民眾聽聞巨大爆炸聲響，一開始還以為是地震、打雷，家中寵物貓也嚇到跳了起來，接著聞到劇烈惡臭。

在科技廠做十年作業員的戴先生說，爆炸時早班未收班，第一時間只聽到「碰一聲」，就飛奔逃命，出事的區域不屬於他們作業區，不清楚何時發生，疏散時，他的手被玻璃割傷，整個過程根本來不及反應，回神後他已奔逃到高屏大橋對岸。

到昨晚10點多，已發生至少三次爆炸，現場目擊民眾指出，「廠區內還有火，場內宛若戰場」，被炸得七零八落，天花板被炸飛，消防人員進入時不斷大喊「有沒有人？」緊急疏散場內民眾。

昨晚6點多火勢尚未延燒，當時已有多名消防員、多輛消防車、救護車在現場待命，醫護人員準備好擔架、用品在旁隨時待命，7點左右陸續送出二名傷患，9點多火勢延燒，人員全數撤出，過程中再度爆炸，火勢越來越大，場面驚悚。大火持續延燒，截至凌晨4點，廠區仍冒出陣陣火光，現場持續噴水降溫，消防員打火一整晚，不少人累癱倒臥馬路上休息。

由於該廠內囤放大量塑膠粒、橡膠等易燃物，廠房持續延燒超過12小時，熱顯影像顯示，房內高溫破千度，水線只能從外側降溫，增添救援難度，多名消防員輪番上陣搶救，不少人員待命期間累癱席地而睡，接到通知又必須馬上打起精神，整裝出發，敬業精神令人動容。

高溫 地震

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