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屏東球具廠爆炸 消防員4死、6員工失聯、近百傷

台灣新聞組／綜合23日電
屏東明揚國際廠房22日晚爆炸，現場火勢猛烈。（記者劉學聖／攝影）
屏東明揚國際廠房22日晚爆炸，現場火勢猛烈。（記者劉學聖／攝影）

屏東科技產業園區生產高爾夫球的明揚國際科技公司廠房，昨天傍晚廠房二層樓倉庫發生火警與氣爆，聲響傳至十公里外，消防隊派出34輛車、66人前往搶救，首批趕到的消防員進場準備射水時，又發生爆炸，建物塌陷。截稿前，已知造成4名消防員殉職、近百人受傷、仍有6名員工受困失聯。失聯員工家屬在場外焦急等候。

屏東縣消防局表示，最先進入火場是屏二分隊4人，最先是看見白煙，4名消防員從工廠側門進入，任務是要觀察火點，但4人進入火場後就發生爆炸，陳柏翰、鍾吉垣、施寶翔3名消防員在1樓罹難，另1名消防員賴俊儒是爆炸後噴飛。

衛福部次長王必勝今天南下協助調度傷患的醫療照顧，他凌晨發文透露，有部份傷者傷勢非常嚴重，急診也有數名消防員。衛福部部長薛瑞元今受訪表示，目前送到醫院有96人，16人在ICU（加護病房）。

明揚國際科技位於屏東加工出口區，2006年7月設立，是世界知名高爾夫球具代工廠明安國際集團的子公司，主要生產專業高爾夫球，是高爾夫業界的知名供應鏈。昨傍晚起火後持續擴大，深夜數度發生爆炸，火勢經機器人持續灌救稍緩，直至凌晨6點左右，廠房已不見火光，但仍冒出濃濃黑煙，至今已悶燒逾13小時。

屏東縣消防局證實，造成重大傷亡的氣爆，主因是建物內部有天然氣，消防人員射水後發生爆炸。明揚國際董事長劉安晧到場後表示，目前正在清查員工人數，事發當下疑似有不明粉塵，導致爆炸發生，但確切火災原因仍需釐清。

屏東縣消防局長許美雪說，昨天會發生爆炸，主要是因為建物內部有天然氣，消防人員射水以後就發生爆炸，導致內部建物的物品倒塌，造成部分人員被壓住，但最初爆炸原因仍待調查。

明揚國際公司工廠爆炸，消防員賴俊儒殉職，身體被炸成面目全非，全身焦黑一度無法辨識，賴俊儒父親抵達醫院，看到焦黑的遺體，卻無法確知是不是自己的孩子，要求驗DNA辨識身分。後來賴俊儒母親從衣服上的名條認出兒子，再比對身形、腿形及內衣褲等，確認是兒子罹難。賴母說，兒子近期才正準備要補辦婚禮，10月2日要去蜜月旅行，「難道這是天意嗎？」

內政部長林右昌今天凌晨抵達表示，對於殉職的4名消防員，會最高從優撫卹。

屏東科技產業園區內生產高爾夫球的明揚國際廠房22日晚爆炸，已知4名消防員殉職。（...
屏東科技產業園區內生產高爾夫球的明揚國際廠房22日晚爆炸，已知4名消防員殉職。（記者劉學聖／攝影）

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