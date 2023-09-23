10年刑案增2.5倍 台灣漸出現「移工犯罪圈」

移工犯罪逐年增加，圖為保七總隊與移民署去年6月破獲阮姓男子為首的越南山老鼠集團。（記者翁至成／翻攝）

在台移工逐年增加，逾8萬名失聯移工創新高，10年來涉犯刑案增2.5倍，衍生毒品 、詐欺、色情、山老鼠等犯罪問題，犯罪狀況惡化。執法人員擔心，政府相關政策失靈，移工經濟弱勢又求助無門，逃逸打黑工漸漸出現「移工犯罪圈」，成治安隱憂。

警政署統計，移工（含失聯）涉犯刑案逐年升，2013年有1174件，前年升至3608件，去年增為4160件，今年再上竄，截至8月有3412件；2013年至今年8月，涉案移工共2萬6710人，國籍以越南最多，其餘依序是泰國、印尼 及菲律賓。

依勞動部資料，今年上半年移工已逼近74萬人，移民 署統計至本月，失聯移工8萬3000多人，均創新高。警方分析，移工經濟弱勢、生活適應不良、法治觀念較弱等，加上失聯攀升，衍生犯罪，因具群聚性，犯罪加速擴散，近五年涉犯刑案雖以酒駕居多，但毒品、詐欺快速上升，已分居二、三名。

海關五月攔截郵包，發現腳底按摩器夾藏安非他命半公斤，進、收貨四名印尼移工均有毒癮，其中兩人分別失聯六年、三年，警方研判在移工圈販毒。

菲律賓籍移工「艾得」前年配合假投資詐騙集團，半年向20多人騙走近1000萬元，刑事局拘提20名菲籍移工移送。

許多移工染毒缺錢，偷雇主現金或在公共場所扒竊，甚至當藥頭販毒或替毒販運毒，毒品糾紛衍生鬥毆等暴力案件；有移工想多賺錢，進入詐團機房行騙、擔任領款車手或提供人頭戶收贓款。另外，女移工被應召站業者吸收，安排「一樓一鳳」從事性交易，男移工則當山老鼠盜伐珍貴林木。