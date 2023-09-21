怨平安餐分配不均 道場借宿男 揮刀砍7人

「達摩洞」是利用路旁天然山坳地勢往下搭建的違章建築，入口不大，從外觀看不出是宗教道場。(記者林昭彰／翻攝)

新北市五股觀音山區「達摩洞」宗教道場昨天驚傳7名男女志工、道友被砍傷，住該處的思覺失調患者梁姓男子行凶後騎機車逃逸，一小時後就逮；他落網時供稱，因平安餐素食菜色太差又分配不均、道友誦經太小聲才情緒失控行凶，但在警詢筆錄時卻不承認動手，也拒絕在筆錄上簽名，但因被害人指認，被依傷害罪嫌送辦。

新北市衛生局指出，48歲梁姓男子為衛生局精神關懷個案，有定期看醫師、服藥，社工上月中下旬訪視並未發現情緒異樣狀況，新北心衛中心社工已介入關懷處理，積極配合司法單位提供協助。

達摩洞位於五股觀音山道路旁，曾是防空洞，後來成了「宗教道場」，經常收容遊民 及思覺失調患者，但非立案合法宗教團體，也不是社福團體。

昨天上午9時許，十多名道友在達摩洞內活動，當時有多人在大殿坐定位準備誦經，梁姓男子突然持西瓜刀衝上前見人就砍；梁胡言亂語持刀揮舞，眾道友驚叫聲連連迅速向洞口逃竄求救，但最後造成2男、5女受傷，現場桌椅、地板、通道扶手血跡斑斑。

觀音山「達摩洞」是利用路邊山坳地勢往下蓋的違章建築，外觀看不出是宗教道場；近30年來負面新聞頻傳，包括非法收容、不人道監禁身心障礙者，還有遊民猝死 6天未入殮。

達摩洞開山法師「圓覺」本名林慶明，原在新北市三重區開中藥房，看破塵事出家，約1989年買下觀音山區凌雲路3段私有地，歷年增建成凌亂簡陋修行道場。由於觀音山風景區限建，無法合法登記為寺廟，經過10年無水無電，直到1999年才有門牌號碼。

觀音里長陳金全十幾年來對達摩洞收容街友、病患卻無法妥善約束管理，任由酒醉鬧事、遊蕩感到頭痛。他說，圓覺法師已往生，雖有住持法師負責，但收容人員複雜、環境雜亂，附近居民很少靠近。歷年包括社會局、衛生局、工務局、警察局或民間社福團體都持續介入關懷，但進展緩慢。