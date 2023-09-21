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26年前白曉燕案侯友宜抱出「南非武官之子」2人舊金山相見

施工不慎 工人掛3樓高橫梁慘摔 路人尖叫

記者賴香珊、江良誠／南投21日電
南投市47歲蕭姓工人進行採光罩工程時不慎墜落。(取材自臉書「爆料公社」)
南投市47歲蕭姓工人進行採光罩工程時不慎墜落。(取材自臉書「爆料公社」)

南投市復興路台灣銀行20日發生工安意外，47歲蕭姓工人進行採光罩工程時不慎墜落，卡在天井處，不少民眾圍觀。警消到場架設氣墊床，使用雲梯車靠近時，蕭男體力不支墜落，現場尖叫連連，他因掉在氣墊床側緣，傷勢嚴重，送醫收治加護病房，事發原因仍待警方釐清，縣府社勞處也將派員勞檢調查相關責任歸屬。

據了解，發生墜落意外地點為台灣銀行南投分行，該名蕭姓工人當時進行採光罩工程時，疑因踩破採光罩墜落，發生當下他及時抓住天井橫梁，人因此懸空掛在約2至3樓高處，不少民眾圍觀並通報警消到場救援。

南投縣消防局指出，當下立刻調派中興、南投、碧興等分隊人車馳援，人員到場後立刻架設氣墊床，並以雲梯車靠近工人時，他疑因體力不支墜落，掉落在氣墊床，送醫時意識清楚。

蕭姓工人墜落時，因畫面太過驚險，現場圍觀民眾尖叫連連，而他墜地疑因掉落位置在氣墊床側緣，所以全身仍因重摔受傷，被緊急送往南投醫院後，經檢查，其頭部外傷、血胸、肋骨及胸椎骨折，目前收治加護病房治療中。

南投警分局表示，已通報縣府社勞處，並持續釐清意外發生原因；社勞處則表示，已經接到消防局和南投分局通報，蕭姓工人從高處墜落，疑似違反職業安全衛生法，已經通報勞動部中區安全衛生中心，明天將派人調查，釐清相關責任歸屬。

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