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虎頭蜂群攻擊 登山客2死9傷 4消防員也被螫

記者邱瑞杰、游明煌／新北21日電
新北市瑞芳山區20日有11名登山健行民眾遭虎頭蜂螫傷，4名傷勢較重，其中2人在消防人員搬運下山途中失去呼吸心跳。(記者邱瑞杰／翻攝)
新北市瑞芳山區20日有11名登山健行民眾遭虎頭蜂螫傷，4名傷勢較重，其中2人在消防人員搬運下山途中失去呼吸心跳。(記者邱瑞杰／翻攝)

雙北20名平均年齡超過60歲的長者透過LINE群組邀約，昨天到新北瑞芳山區健行，遭黃腳虎頭蜂群攻擊，11人被螫傷，4名男性重傷者無力下山，消防局以人方搬運下山急救，有2人在途中失去呼吸心跳，送醫急救不治。途中4名消防員也被螫傷，連防護手套都被刺穿。

傷者心有餘悸，談起過程仍一臉驚惶。他們說，成員多來自雙北市，由吳姓男子帶隊。眾人上午9點半約在瑞芳會合，10點左右上山，預計下午2點下山。一行人11點多從坑子內山走向往萬壽山區時，遭土蜂攻擊。

王姓男子說，途中蜜蜂忽然從隊伍後方整群飛出，見人就螫，大家發現時已來不及逃離。眾人在奔逃過程中，他看到胡男和焦男跌倒在地，蜂群在他們身旁圍繞，他想引走蜂群救那兩人，「結果引到我自己身上來」，自己也成蜂群攻擊對象，身體多處被螫傷。胡男和焦男好像有慢性病，抵抗力可能沒那麼好，才會那麼嚴重。

最後有7男4女共11人被螫傷，其中69歲焦姓男子逃離時不慎摔落近10公尺深山谷，許姓（66歲）、王姓（69歲）和胡姓（66歲）、焦姓男子傷勢較重，無法下山；同行者撥119報案求救，其他7人輕傷，連同未被螫傷的9人先下山，和搜救人員會合後，下山就醫。

原本希望申請直升機吊掛4名重傷者下山，但當地多為樹林無法吊掛，只能靠徒步上山，先救起摔落山谷的焦男，當時4人意識清楚。

其中許、王2人情況稍好，可攙扶行走，約1點半先由消防人員陪同下山，4點40分抵達瑞慈宮；焦、胡二男則以捲式擔架搬運下山，但途中身體狀況愈來愈差，在下山前約1小時路程時，先後失去呼吸心跳，消防人員沿途急救，5點半抵達瑞慈宮，由救護車接駁送醫急救，晚間皆宣告不治。

4名消防員救援過程中也遭蜂群攻擊，手套被刺穿。

新北市動保處晚間表示，現場至少有一百多隻蜂群螫人，比對認定是黃腳虎頭蜂。但附近樹上找不到蜂巢，地底築巢位的可能性也不大，可能是蜂群當時正在喜愛的樹上覓食，受到驚擾才會四散攻擊遊客亡。

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