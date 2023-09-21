目睹雙親遭鄰居殺害「我好想爸媽」小兄弟畫出思念

高雄小兄弟畫出對父母親的思念，送給天上的爸爸媽媽，讓人看了相當不捨。(圖：家屬提供)

高市羅姓夫妻日前遭樓下鄰居吳男殺害，留下一對目擊事發經過稚兒，小兄弟近日在家屬陪伴下，看著躺在冰櫃裡爸爸媽媽，小兄弟隔著冰櫃對著父母親說「爸爸媽媽我好想您們、我都有乖乖的聽奶奶的話」，小兄弟昨主動畫出對父母親思念，讓人看了鼻酸又不捨。

小兄弟目睹雙親遭樓下鄰居吳男殺害，小兄弟起初僅知道爸爸媽媽受很嚴重的傷，在家屬耐心陪伴，男童奶奶決定在案發後一天告訴他們父母親的死訊，小兄弟的弟弟在案發後，一度拒絕家人抱，拿著棉被緊緊裹住自己身體，還頻頻問奶奶「我是不是乖寶貝？」

面對雙親驟逝，夜晚睡前，小兄弟總是告訴爺奶，「我好想爸爸媽媽」，近日羅姓夫妻遺體修復完成入殮，爺奶抱著小兄弟倆，隔著冰櫃看著好像睡著的爸爸媽媽，小兄弟告訴爸爸媽媽，「我很想您們，我都有乖乖的聽奶奶的話」，讓人鼻酸。

小兄弟昨主動提出，「我想要畫畫送給天上的爸爸媽媽」，小兄弟的哥哥畫出，藍色天空下，爸爸媽媽躺在冰櫃，一旁還有兩個紅色的大小愛心，畫中的他則是流著眼淚想念著父母；小兄弟的弟弟，畫出流淚的自己和躺在一旁身受重傷的媽媽。

小兄弟後續由爺奶照顧撫養，60多歲爺奶說，他們會努力堅強起來，將孫子當成「小小兒子」照顧。

近日收到許多關心小兄弟，若想捐助小兄弟後續就學生活，可直接洽高市府社會局「社會救助金專戶」，留言註明「指定捐助羅氏兄弟」，https://booking.kcg.gov.tw/donate/。