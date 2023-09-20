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立委批：台鹽綠能 淪雲豹洗錢小弟

記者林縉明、李文德／台北20日電
立委陳琬惠19日開記者會揭露，雲豹能源用紙上公司從台鹽綠能搬走上億，質疑國家推動的綠能公司淪為與綠營關係匪淺之企業的洗錢小弟。台鹽公司發聲明澄清，表示經濟部也已要求台鹽加強內控，公司更會全力配合司法調查。(本報資料照片)
立委陳琬惠19日開記者會揭露，雲豹能源用紙上公司從台鹽綠能搬走上億，質疑國家推動的綠能公司淪為與綠營關係匪淺之企業的洗錢小弟。台鹽公司發聲明澄清，表示經濟部也已要求台鹽加強內控，公司更會全力配合司法調查。(本報資料照片)

民眾黨立委陳琬惠昨天指出，經濟部旗下的台鹽綠能成綠營權貴鍊金大本營，雲豹能源用紙上公司轉一手，從台鹽綠能搬走上億元，她質疑，國家推動綠能的公司淪為與綠營關係匪淺之企業的洗錢小弟，要求經濟部長王美花與前台鹽綠能董事長、現任內政部次長吳容輝出面說明；同時呼籲檢調單位盡速介入調查。

陳琬惠指出，2018年台鹽綠能與恩富資本簽訂光電申設勞務、土地管理、漁電共生工程與場域設計等合約，同時，恩富資本提出以指定價格指定雲豹能源協助電業籌設；但2020年1月時，在雲豹能源的建議下，台鹽綠能改跟縱橫家公司簽約辦理電業籌設。

陳琬惠質疑，縱橫家地址就是雲豹能源所在地，聯絡人是雲豹能源的經理，縱橫家實質上是雲豹能源所掌控的紙上公司，結果恩富資本先是發包申設勞務給台鹽綠能，台鹽綠能再將電業籌設轉包給縱橫家，只是轉了一手，雲豹能源就從台鹽綠能搬走上億元。她呼籲檢調單位應該依法主動介入調查，不要因為是綠營自己人就不敢辦。

台鹽公司昨發聲明指出，台鹽綠能與下包廠商的商業合約，由恩富資本支付費用給台鹽綠能，再依據與縱橫家簽訂的合約條件，分期支付費用，台鹽綠能並沒有損失。而經濟部身為台鹽綠能母公司台鹽公司的股東，已經要求台鹽加強內控，公司更全力配合司法調查，以維護公司及股東權益。

綠能 內政部

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