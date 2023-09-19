乾女兒撒嬌喊乾爹投資 老翁心動險被騙300萬元

不法分子利用LINE指示內容，誘騙陳姓老翁上當受騙。(記者黃宣翰／翻攝)

68歲陳姓老翁和陌生女子在網路上認識後，她開口閉口稱老翁為「乾爹」，讓老翁心動不已；昨天還向老翁要300萬元表示要投資股票 ，他秒衝某銀行欲提款但被警員攔下告知這是典型詐騙手段，成功保住老翁積蓄。

台南市警二分局民權派出所警員蔡韋緗、黃浩庭，昨天上午10點多接到永福路某銀行報案指稱，老翁可能遇上詐騙集團 ，原因是老翁想臨櫃提款300萬給「乾女兒」，但卻說不出來這筆錢的用途。

兩名警員立即趕抵現場，發現「網路的乾女兒」要求老翁找個領錢理由來敷衍警方，警員瞥見對話內容，是歹徒指揮老翁如何應對警察，讓警員認定老翁是遇上詐騙集團。

警員詢問老翁此筆匯款的用途，老翁起初表示，是為了買房周轉用款，警方再次提問，老翁才鬆口說在網路上認識一名暱稱「麗雯」女子聊天後，表示有股票投資獲利管道，女子要老翁需先提款300萬元大賺一筆，才想投入老本看能不能真的賺一票。對方還指導老翁遇人詢問時要稱說「為了是要買房周轉用的」。

警員告知老翁此為典型詐騙手法，歹徒會先與被害人培養感情，取得信任後，再進一步誘導匯款詐財，警方再提供相同手法的詐騙案例向老翁說明，並表示此為詐騙集團慣用投資詐騙手法，老翁才驚覺遭詐騙，直呼「謝謝你們！太感謝你們了！」