2兒目睹父母遭殺害 祖父淚書：會把他們當「兒子」養

高雄市苓雅區武廟路大樓，吳男疑因噪音涉嫌殺害樓上羅姓夫妻，羅姓夫妻兩稚兒目睹事發經過，讓人不捨。死者羅男的父親，也是男童的爺爺，寫下「一位受害者父親的淚書」，他說，和全家族及兒、媳的好友們會堅強起來，把一雙稚子當成「小小兒子」來養，期許他們能在大夥呵護下，走出陰霾並撥雲見日，在號稱「充滿人情味」的台灣迎向真正的光明，不冀求大家的幫忙，只希望能多正向鼓勵孩子，也請不要再來打攪痛苦的我們，謝謝大家。

➤63歲男子嫌鄰居吵 當2童面砍死夫妻

➤目睹父母慘死 男童見番茄醬「這個好像血」

曾經自詡是全世界最幸福快樂的我，有願意相愛相隨的賢妻，有自幼就很孝順的一雙兒女，有極其幸運的兒子，迎娶到大學同窗愛侶成為我的媳婦，共組人人稱羨的美滿家庭。

媳婦從小在其家中是父母的掌上明珠，並在兄長疼愛有加的環境中長大，承襲父母善良本性，稱職扮演深受愛戴的的社福工作者、相夫教子賢妻良母、侍奉公婆鉅細彌遺的孝媳，夜夜念繪本陪伴稚子的母親等角色，雖因兒子工作原因與遠在外地的公婆相隔兩地，仍然時常舉家探視，甚至在老二乖寶出世後利用育嬰假時間，體諒公婆思念孫子之情，貼心獨自與孩子長期陪伴我們兩年，並讓老大到鄰近的幼兒園就讀。

我和內人及家族成員，對她都極其肯定及喜愛，而不在公婆身邊時，也會天天視訊請安，尤其對待我年近9旬的丈母娘，更是時常前往探視，並常噓寒問暖，純良至孝，讓家族成員玩笑表示「若我兒辜負她，寧把我兒逐出家族也要留下她」，顯現全家族對她的支持！

就在奉獻教育 界一生臨退休 之際，9月15日早上接獲親家電話，消息如同晴天霹靂，我那一雙從不與人結怨的兒、媳居然因「噪音問題」遭惡徒殺害，兇嫌竟是樓下鄰居，數年前兇嫌一直認為樓上有製造噪音問題，想說我們因有小孩有可能製造些許音響，我兒媳趕緊處理，鋪地毯及地墊，並在桌椅各腳加裝網球套，盡量避免聲響，並邀兇嫌入屋內會勘屋內的陳設及努力改善的情形，不料反讓其熟悉地形地物，而於案發當日傾刻間惡行得逞，真讓人始料未及，善行反招厄運降臨，讓人不勝唏噓！

而聞此噩耗的我，世界瞬間恍如從天堂掉到地獄無法承受，我立刻和同是擔任公職的愛妻一路痛哭趕赴高雄，痛心疾首之際共同做出決定，除盡快料理後事且配合警方辦案之外，只想好好保護孫子，避免無辜的他們在再遭受其他任何傷害！強忍錐心之痛到達高雄殯儀館認屍，本想慘遭殺害，無辜枉死的兒、媳，面容會滿臉驚恐，沒想到映入眼簾的面容，竟是如同睡著的般安詳，如此善良恩愛的一對夫妻，成為同命鴛鴦共赴黃泉，讓我何其不捨！

面對有些不明是非只會穿鑿附會捕風捉影的變調媒體（對不起我無法辨識誰是會公正報導的正義使者），我們家屬是基於保護孫子的立場不接受任何的採訪且不讓他們曝光，但沒想到低調行事，相信司法的我們，竟被解讀為默認製造噪音的加害者，無辜稚子也被冠上剋父剋母的小惡魔名號，這樣顛倒黑白的不實指控，反到愈來愈模糊焦點，這讓自幼教導我兒「善有善報惡有惡報不是不報時機未到」，並奉行不悖的我們沒料到結局竟是如此，天理何在？

原本不讓自幼與兄長感情至深，且近日身體不適的愛女知情，但無奈資訊世界傳播無遠弗屆，在傷心之餘，愛女看見不實報導，便抒發心中的悲痛並陳述事實，竟也遭惡意攻擊，讓我覺得再不發聲，對不明究理的社會大眾看到不實的報導也不公平，強忍淚水拖著數夜未眠的身軀，訴說身為長輩的不捨，我和頑疾纏身的妻子（包括痛失愛女的親家），全家族及兒、媳的好友們會堅強起來，把一雙稚子當「小小兒子」來養，期許他們能在大夥的呵護下，走出陰霾並撥雲見日，在號稱「充滿人情味」的台灣迎向真正的光明，不冀求大家的幫忙，只希望能多正向鼓勵孩子，也請不要再來打攪痛苦的我們，謝謝大家！

文末感謝各界關心及第一時間到場關懷陪伴的高雄犯保協會和司法警察的辛勞，感恩！

摯愛的兒、媳一路好走

父 泣訴