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高雄小兄弟頓失雙親 好心人願捐款直到大學畢業

記者吳慧芬／高雄17日電
高雄市社會局副局長葉玉如。記者吳慧芬／翻攝
高雄市社會局副局長葉玉如。記者吳慧芬／翻攝

高雄羅姓夫妻15日樓下住戶吳姓男子砍死，羅家一對稚兒目睹兇殺過程，身沾父母的鮮血，衝下樓求救，已出現心理創傷，家屬昨卻透露，社工案發後到場關心，但只停留10分鐘，對此，高市社會局表示，今天會評估孩子狀況，並協助進行心理輔導，對失去經濟支柱的羅家，也已有善心人士表達願捐款幫助兩兄弟直至大學畢業的教育費。

高市社會局表示， 15日該局警政通報後，社工立即到現場安撫孩子及評估安置需要，因找到孩子熟悉的外公外婆，安頓妥孩子後，親屬表示讓孩子玩玩具，不要吵孩子，社工即先離開。

當日下午社工打電話關心家屬，並連絡訪視事宜，家屬表示孩子狀況都還好，因忙處理喪事且在悲傷中，暫時婉拒社工家訪。社工後續傳簡訊關心，提醒家屬注意孩子的身心狀況，並留下聯絡電話。昨再發簡訊關心，晚上家屬致電表達希望協助事項，社會局積極處理，且都已回覆家屬。

羅家原是雙薪家庭，如今夫妻雙亡，這對年僅7歲與6歲的小兄弟成孤兒，高市社會局指，有位善心人士表達，願捐款幫助兩兄弟直至大學畢業的教育費。正積極與家屬連繫做後續安排協助，社會局長謝琍琍與高市府副秘書長陳盈秀，今日也將親自前往探視慰問。

檢察官預計明進行複驗，社會局也已洽妥一名受過司法訓練的心理師陪同孩子進行筆錄。

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