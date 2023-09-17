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黑白集╱放任噪音糾紛出人命 社會安全網又破洞

黑白集

高雄吳姓男子當著兩個小孩面殺死其父母。疑似「噪音殺人」的犯案動機、幼童目睹父母慘死心靈嚴重受創，乃至是否社會安全網破洞等問題，無一不刺激著社會敏感神經。

讓人訝異的是，慘案發生後，網路竟也充斥「同情阿伯」之聲，理由不外居住於大樓公寓，如何能忍長期「魔音穿腦」之苦？甚至不乏影射小孩是噪音元凶的「鍵盤柯南」。遺孤何辜，要受二次傷害？

何況，凶案真因噪音肇致？音源能斷定來自樓上？就算來自樓上，又真是孩童所為？而即使受不了噪音，難道就只有「帶刀殺人」一途？只能說「衝動是魔鬼」，鑄成悲劇。

社會兇殘暴戾之氣不止，也有太多值得政府檢討之處：政府形塑了怎樣的大環境，竟使得人們愈來愈欠缺自律涵養，以及與近鄰共生共存的相互體諒？年初「隋棠惡鄰事件」的羅生門，引起社會關注，除明星效應外，也因為噪音糾紛已是許多人的生活經驗與鄰里日常。

樓板隔音新法前年上路，新屋樓板須達到一定的隔音效果。但新法仍有實務盲點，也解決不了既有公寓大樓的噪音衝突。尤其政府對於住宅的噪音糾紛，幾乎沒有任何處理機制，放任民眾自行怨怒以對。

一人理智斷線，帶走兩條人命、毀了兩個家庭，更造成兩名孩童一生苦痛。此案該批判檢討的對象，絕不會是被害一家人。(轉載自聯合報)

隋棠

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