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63歲男子嫌鄰居吵 當2童面砍死夫妻

台灣新聞組／高雄16日電
高雄市苓雅區武廟路某大樓（圖）因噪音問題，羅姓夫妻遭鄰居吳姓男子殺害，昨轄區苓雅分局將吳男從屏東帶回。（記者林保光／攝影）
高雄市苓雅區武廟路某大樓（圖）因噪音問題，羅姓夫妻遭鄰居吳姓男子殺害，昨轄區苓雅分局將吳男從屏東帶回。（記者林保光／攝影）

高雄63歲吳姓男子疑不滿樓上羅姓鄰居製造噪音，15日趁羅家小孩將出門上學、大門半開之際，衝進屋內當小孩的面持刀先殺害蔡姓妻子，再進房砍殺睡夢中的羅男，行凶逃亡三小時後在屏東落網。兩名幼童目擊父母雙雙倒臥血泊，當場嚇傻，被安置保護。

檢警相驗死者夫妻，發現羅男身中約七刀、蔡女四刀，各在手、腳、腹部，傷勢集中上半身，但確切刀數及致命傷仍待複驗，最快下周釐清。

警方調查，住苓雅區武廟路一棟大樓13樓的吳男，因嫌惡樓上鄰居羅男和蔡女在家中常製造噪音，時間二至三年，曾三次請來大樓管理委員會協調，疑協調不成生怨。

吳男上午近8時許，持刀至羅姓夫妻住處，當時蔡女趕著讓讀小一的大兒子和讀幼兒園中班的小兒子上學，大門半掩未關，吳男趁勢進屋內，當著稚齡幼童面刺殺蔡女，再進房將羅男刺死，行凶後逃逸。

兩名幼童目睹雙親慘遭殺害，大兒子帶弟弟立刻衝下樓找管理員，眼神驚慌地說「我爸媽被殺」，管理員問他「被誰殺？」大兒子回「13樓的阿伯」；管理員立即報警，警消獲報趕抵時，發現蔡女倒臥客廳，羅男倒在臥室軟墊，均明顯死亡。

警方調閱監視器以車追人，發現吳男騎車往南逃逸，凶刀和衣服都已沿途丟棄，警方案發三小時後在屏東枋寮臨海路逮捕吳男，但凶刀和凶衣未尋獲。

據了解，吳男被捕時雖承認犯案，但警詢時又堅不吐實，他還要警方拿出證據，證據到哪裡，才願意配合詢問，不願說明殺人動機。

吳男曾從事修車廠輪胎買賣，妻子近年中風行動緩慢，據吳男兒子轉述，父親曾說這兩年來，家中長期有聽到地面敲擊的噪音，白天和深夜都有，他和母親也曾在深夜聽過噪音聲，但似乎和樓上幼童的吵鬧聲無關，對父親殺害鄰居夫妻凶狠犯行，吳男兒子說，案發前父親無異狀，不知會做出此事。

目擊者描述，案發後兩幼童疑驚嚇過度，未號啕大哭，社會局趕來將兩人安置到親屬家中。

高雄市苓雅區武廟路某大樓因噪音問題，羅姓夫妻遭鄰居吳姓男子殺害，昨轄區苓雅分局將...
高雄市苓雅區武廟路某大樓因噪音問題，羅姓夫妻遭鄰居吳姓男子殺害，昨轄區苓雅分局將吳男（圖中）從屏東帶回。（記者劉學聖／攝影）

中風

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