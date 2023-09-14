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獸父把女兒當砲友8年還說「把我當男友」少女逃家才讓悲劇曝光

記者林孟潔／台北報導
示意圖，非當事人。（取材自ingimage）
示意圖，非當事人。（取材自ingimage）

一名麵店老闆十年前性侵就讀讀國小高年級的女兒，3年前再度亂倫害女兒事後蹺家，被學校導師找到並關切才得知受委屈，通報揭發案情，他否認犯行還羞辱女兒是「公車」、「母狗」，一、二審依強制性交、利用權勢性交罪判12年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

被害女學生就讀國小五、六年級時，在住處房間遭父親強行脫去褲子，女兒不斷抗拒，父親仍性侵得逞。事隔多年，2020年7月18日早上，父親又拿女兒洩慾，女兒因懼怕父親，隱忍屈從。

被害人說，國小時遭父親性侵至流血，她不停喊痛，但父親直到射精才結束，若不與父親發生性行為，父親就會變臉、很不高興，還會懷疑她是不是交男朋友，她曾告訴母親遭父親性侵的事，外公、外婆也輾轉得知，父親不知道和他們說了什麼，結果沒人相信她。

麵攤老闆否認犯行，辯稱女兒不服管教，又因交男朋友而遭責罰，因此誣陷他，並指女兒多年來都沒有向任何人求救，她錄音的內容是「為開導女兒而嘴砲」，沒有特殊意義。

學校老師證稱，聽到被害人遭父親性侵時，對方情緒崩潰，她先安撫並依程序通報，也通知女學生外公到校。法院認為，被害人未主動報警，甚至在訴訟期間仍主動表示深愛、重視父親，自攬一切過錯，怎可能因管教嚴厲就憑空杜撰性侵情事？

法院勘驗父女對話錄音，麵攤老闆要女兒當他的「情人」，女兒問是不是被當「砲友」、「是不是只能跟你做？」父親竟回答「如果我說是呢？」

麵攤老闆解釋，他是和女兒說可以把他當男友，「有性需求可以找我」，法院認為這顯示「父女間必要時得為性行為」，根本悖離倫常，麵攤老闆為了自己的性慾，不顧女兒心靈感受，至今也未道歉，一、二審皆判12年徒刑，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴定讞。

性侵

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