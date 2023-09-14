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男違反家庭暴力保護令 闖入超商砍前女友30刀

記者林保光、張議晨／高雄14日電
警方查出余姓男子去向，13日晚在高雄市左營區左營大路麥當勞速食店，逮捕余男。(圖：民眾提供)
警方查出余姓男子去向，13日晚在高雄市左營區左營大路麥當勞速食店，逮捕余男。(圖：民眾提供)

高雄市余姓男子昨晨赴吳姓前女友任職超商，持水果刀刺殺30多刀逃逸，吳爬出店外被送醫急救未脫險。案發後15小時警方查獲余，依殺人未遂罪漏夜偵辦，查出吳曾被余施暴，聲請家庭暴力保護令獲法院核發，余仍持續騷擾，因違反保護令罪羈押，獲釋僅半個月又行凶。

吳的父親聽聞女兒遇刺錯愕，趕到醫院感慨說，余有暴力傾向，女兒已聲請保護令還被刺成重傷，「不能說保護令沒用，遇到這種事又能怪誰？」

警方調查，昨天凌晨3點半，32歲余姓男子騎公共腳踏車至高雄市苓雅區新光路一間超商，見23歲吳姓女子獨自理貨，沒有其他客人及店員，他拎著黑色後背包進入找吳未被理會，拿出水果刀刺殺；吳血流不止，爬出超商門口呼救，余追出壓制再連刺數刀，吳的手腳及腹部共被刺30餘刀。

大樓管理員聽見吳呼救，趕到超商門口見余拿刀，轉頭報警，余才罷手，若無其事走回超商拿取後背包離開，消防隊趕到將吳送醫急救。

警方調閱監視器追查，余步行離開，換下沾有血跡衣物，晚間6點半在左營區一間速食店排隊買漢堡，員警喬裝客人確認身分，一擁而上抓人。他初步稱「被欺負」，未詳細說明行凶動機，警方帶回依殺人未遂罪、家庭暴力防治法偵詢釐清。

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