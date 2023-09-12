警逮通緝犯 錯抓特戰兵 拉扯扭打均遭起訴

新北市三重警分局。(本報資料照片)

新北市三重警分局永福派出所翁姓警員，去年將黃姓男子誤認為通緝 犯欲逮捕，雙方拉扯扭打，黃男被捕帶回警局後警方才發現抓錯人，新北地檢署昨天偵結，將翁姓員警依傷害、公然侮辱及強制等罪嫌起訴，黃男也被依傷害罪嫌起訴。

這起烏龍執法發生於去年9月20日，航空特戰部隊退伍的54歲黃姓男子，當晚行經三重區後竹圍街，被翁姓及江姓警員誤認為通緝犯，雙方扭打，黃男將翁摔倒在地再跨坐身上狂毆，江員上前拉人時也遭黃男踢中胸口；黃男隨後被壓制在地，翁員此時持續毆打黃並出言辱罵，還以辣椒水朝黃狂噴，導致黃男右眼皮撕裂傷、雙耳出血、全身多處擦挫傷。

警方將黃男押回派出所後才知逮錯人，外界批評警察執法，警政署下令調查釐清責任，對員警行為疏失嚴懲，新北市警察局長也為此出面道歉。

新北地檢署昨天偵查終結，認為翁員在黃男被壓制無反抗力時，仍對黃男揮拳噴辣椒水並出言辱罵，在派出所時還強制將黃男帶至廁所，已涉犯傷害、公然侮辱與強制等罪，依法將翁員起訴，其餘警員不起訴處分；而黃男將翁員摔倒在地毆打，事後也挨告，被檢方依傷害罪嫌起訴。