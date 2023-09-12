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遊艇大亨涉性侵遭通緝 見警企圖拔槍拒捕被逮

記者蕭雅娟／台北12日電
「遊艇大亨」張志傑因犯強制性交罪，一審判刑9年徒刑，去年逃亡至本月5日落網。(記者蕭雅娟／翻攝)
「遊艇大亨」張志傑因犯強制性交罪，一審判刑9年徒刑，去年逃亡至本月5日落網。(記者蕭雅娟／翻攝)

「遊艇大亨」張志傑涉犯乘機性交等罪被判刑9年，他去年畏罪潛逃，被發布3起通緝；台北市警士林分局到淡水區圍捕逮人，張一度摸腰間槍枝企圖駁火拒捕被及時壓制，搜出二把槍，解送歸案，入監執行。

51歲張志傑在軍情局服務20年，曾派駐美國、法國、墨西哥，中校退役後創立幸福遊艇公司，名下遊艇出現在多部偶像劇中，在遊艇界被稱為「遊艇大亨」，綽號「張約翰」。

張2017年間曾撿屍酒醉女子性侵，獲緩刑卻不知悔改，同年底在錢櫃下藥性侵女子，遭依乘機性交罪判刑4年2月；2018年再對另名女子下藥未遂，遭依欺瞞使人施用三級毒品等罪判刑6年，二案定應執行刑9年。

張經檢方保護管束，從2018年6月起7年，每日至士林分局社子派出所報到，去年6月他判決9年徒刑後逃亡，遭撤銷緩刑通緝，另有毒品勒戒通緝和侵占罪通緝。

警方查出張男除了原女友，又在夜店結交23歲女子，讓女方租屋供自己躲藏，打點生活起居，屋內架設脫逃繩索，備有迷彩偽裝服，準備隨時逃亡。

士林警方本月5日在淡水山區產業道路埋伏，趁張男返家攔截逮人，張企圖逃跑，手摸向腰間時被4名刑警撲上擒抱壓制，身上起獲一把克拉克手槍、11顆子彈；住處搜出一把改造掌心雷手槍、5顆子彈，藍波刀、登山刀、電擊器、防彈背心等證物。張被解送後遭撤銷緩刑的強制性交案，入監執行，槍砲罪嫌另案移送，租屋女子涉藏匿人犯罪嫌送辦。

通緝 性侵 毒品

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