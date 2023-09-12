學校午餐豬肉竟藏金屬針管 學生吐出幸無受傷

台北市內湖區明湖國小今年6月14日提供的營養午餐「咖哩燉豬肉」中含有金屬針管，事發3個月才被家長爆料。(取材自明湖國小臉書)

華山文創品牌長劉冠吟昨天在臉書 爆料，今年6月14日明湖國小的營養午餐「咖哩燉豬肉」，豬肉塊內竟含有金屬針管，整件事3個月後才被揭發；碧湖國小校長林千瑜證實有此事，已對業者記點、開罰，所幸學生吃進嘴裡時察覺有異物立即吐出，沒有發生意外。

劉冠吟昨晚發文指出，她最近才得知碧湖國小的營養午餐豬肉裡面有針管，這件事情沒有人討論，金屬針管在豬肉裡面、還吃到嘴巴裡，所幸學生沒有受傷，營養午餐的沈痾到底何時才能解決？預算 成本、開標過程、品質把關、後續罰責，每一環都是問題，「真的要等到有孩子吃到出大事，才能連根拔起嗎？」

據劉冠吟貼出的文件，疑為團膳業者統鮮公司出包；碧湖國小校長林千瑜引述負責肉品供應的雅勝公司說法，初判原因有2種可能，第一種可能是幼豬時期疫苗 接種，金屬針管斷針留在豬隻體內，當時獸醫沒及時挑出找除；第二種可能是電宰豬時，金屬異物有可能夾雜在肉品內。

林千瑜指出，學校設置的中央廚房還有供應明湖國小、康寧國小共3所學校，今年6月14日供應給明湖國小的「咖哩燉豬肉」的確含有金屬針管，所幸學童吃進嘴巴時馬上察覺異狀立即吐出。

林千瑜表示，事後已對負責供餐的團膳業者統鮮公司違規記點8點、開罰1萬6000元，並要求廠商調整肉品裁切方式，改用肉片或絞肉，學校隔天召開檢討會議，要求廠商調查事故發生原因、後續改善報告等，新學年仍由統鮮公司承攬營養午餐，但履約規範會從嚴把關。