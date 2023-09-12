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高雄女騎士躲樹蔭接1.6萬天價罰單 比未禮讓行人還貴

記者石秀華／高雄12日電
高雄市一名女騎士在左營區一處路口紅燈時，躲在樹蔭下，因險釀後方車發生追撞，被檢舉後，警方開出1萬6000元罰單。(記者石秀華／翻攝)
高雄市一名女騎士在左營區一處路口紅燈時，躲在樹蔭下，因險釀後方車發生追撞，被檢舉後，警方開出1萬6000元罰單。(記者石秀華／翻攝)

天氣炎熱，機車騎士遇紅燈常躲在樹影下！高雄一名戴姓女騎士日前騎車在左營區一處路口機車道暫停樹蔭下躲烈陽，險造成後方車追撞，被民眾檢舉，警方舉發1萬6000元「天價」罰單，令車主傻眼，警方後為避免爭議撤單；但罰單照在網路瘋傳，有網友指「比未禮讓行人還貴？」、「運氣差就會接到」。

臉書社團「高雄五甲大小事」有網友貼出一張罰單，原PO發文指，「喜歡躲太陽的，運氣差就會收到」，罰單上一名騎士因躲在樹蔭下，被警方依據違反道路交通管理處罰條例第43條第1項4款製單舉發，開出1萬6000元罰單。

貼文一出引發網友炸鍋，有網友質疑「罰款比闖紅燈，沒有禮讓行人貴」；有網友提醒「小心荷包大失血」；有網友直指「馬路三寶」；有網友認為「要以實際畫面認定，一般而言躲太陽停等目前是沒有處罰規定的，這個申訴很大機率會成功」。

事發地的左營警分局警方指出，新莊派出所日前接獲民眾檢舉，稱機車在車道中暫停陰涼處躲太陽，差點造成後方車輛追撞，製單員警認為非遇突發狀況，在車道中暫停，後方車輛幾乎閃避不及致生危險，予以逕行舉發。

由於該張躲樹蔭被開出1萬6000元的「天價」罰單照在網路瘋傳，後警方稽核也發現，考量因前交通部有函示「躲太陽為暫停行為，與臨時停車、危險駕駛不同，尚無罰則」，為避免爭議，日前已主動聯繫當事人，予以撤單。

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