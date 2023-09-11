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「叔叔跟媽媽抱在一起睡覺」 人夫提告卻拿不到一毛錢

記者林孟潔／台北11日電
一名人夫指控前妻在婚姻期間搞外遇，並讓八歲兒子作證「晚上叔叔跟媽媽抱在一起睡覺」。圖為示意圖。（取材自ingimage）
一名人夫指控前妻在婚姻期間搞外遇，並讓八歲兒子作證「晚上叔叔跟媽媽抱在一起睡覺」。圖為示意圖。（取材自ingimage）

一名人夫指控前妻在婚姻期間搞外遇，多次和「小王」外出約會、同床共眠，並讓八歲兒子作證「晚上叔叔跟媽媽抱在一起睡覺」，向前妻求償51萬元台幣（約1.6萬美元），台北地方法院認為接吻、同居照片無法佐證是在離婚前拍的，也難憑小孩證言推論女方侵權，判人夫敗訴、前妻免賠，可上訴。

人夫主張，他和前妻2021年4月離婚，事後才知道前妻在離婚前就與小王多次外出約會、租屋同居，還在小孩面前同床共眠，要求前妻賠償51萬元台幣。

前妻反駁她離婚前和小王沒有任何親密接觸，而她是因為前夫多次家暴、外遇，才會在外租屋，而離婚後為了修電腦，小孩才會看到「叔叔」在她的租屋處，認為前夫請求毫無理由，請求法院駁回訴訟。

台北地院認為人夫提出前妻和小王的接吻自拍照片、租屋同居照片，都沒有顯示時間，無從得知是何時拍的照片；女方租屋處離原本住處距離僅500公尺，若因婚外情離家，不可能離原住處太近，避免配偶發現，採信前妻的說詞。

再者，小孩證言雖指出「叔叔修電腦時跟媽媽手牽在一起」、「晚上叔叔跟媽媽抱在一起睡覺」，並說曾拍媽媽和叔叔睡覺照片傳給爸爸，但照片是女方躺在沙發上，另名男子站著打電話，並沒有睡在一起，且照片取得時間是離婚之後，加上小孩僅八歲，陳述能力無法和成年人相比，無法推論前妻離婚前有妨害婚姻的行為，判人夫敗訴。

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