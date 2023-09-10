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新婚人妻外遇健身教練 被抓到認「2次」得賠這數...

記者陳宏睿／台中10日電

台中市王姓女子與同居男友在3年前登記結婚，未料才新婚一年多，王女與施姓健身教練婚外情，王女丈夫去年間發現後，質問二人，施承認「有過夜、兩次」，王女丈夫據此提告，向二人求償100萬元，台中地院判賠20萬元。

判決指出，王姓女子在2017年間與男友同居，2020年5月間與同居男友登記結婚，未料王女在新婚一年多之後，即因在健身房運動的機會，認識施姓健身教練，王女與施發展婚外情，有擁抱、親吻、一同過夜的情事。

王女丈夫在去年7月底時質問王女與施男二人，詢問「有接吻、擁抱吧」、「甚至在這裡過夜了吧」，當時施男承認「有接吻、擁抱、過夜」，被王女丈夫問到過夜幾次時，施也坦承「兩次」，王女丈夫據此提告損害賠償，向二人求償100萬元。

台中地院審理時，施男否認與王女有逾矩行為，辯稱只曾聽聞王女抱怨過婚姻不順，曾看過王女出示丈夫已簽名的離婚協議書，也跟他說已跟丈夫離婚，所以他對王女的婚姻關係不知情，且王女丈夫提供相片只有擁抱的背影照，不能證明二人有不倫。

法官審酌，根據王女丈夫提供的影片可證，二人已承認有擁抱、親吻、過夜等行為，另外根據王女與施男的對話截圖，有提到「離婚原因嗎」、「反正他都想要離婚，問清楚死得明白一點」等語，顯示施當時知道王女正在討論是否離婚之事。

法官認為，王女、施男有逾越一般男女正常交往關係，需共同侵權損害賠償責任，審酌雙方身分、社會地位、經濟狀況等因素後，判賠20萬元，可上訴。

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