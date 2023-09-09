我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山賣房虧損機率 較全國多4倍 灣區跌幅特別大

酒店改遊民住所 華人說NO 質疑出價太高、決策不透明

涉非法吸金220億倒閉 五互集團遭控假切割

記者王昭月／高雄9日電
高雄五互集團涉嫌吸金逾220億，自救會不滿集團遭扣押土地仍能營利卻不還錢，昨早集結抗議。（記者王昭月／攝影）
高雄五互集團涉嫌吸金逾220億，自救會不滿集團遭扣押土地仍能營利卻不還錢，昨早集結抗議。（記者王昭月／攝影）

殯葬業起家的高雄五互集團，旗下龍海生活事業推銷消費型契約，涉非法吸金達220億(台幣，下同)，今年7月遭檢調搜索後宣布倒閉，估計2萬人及其家庭受害，痛陳受騙數百萬到數千萬不等。昨近30名受害人到五互「起家厝」鴻德生命禮儀大樓前抗爭，指控鴻德與與母集團假切割，既仍營業就應還錢，要求政府查金流，要真相，但鴻德生命事業負責人未回應。

高市府經發局推稱，五互從事殯葬業，主管機關歸民政局，但殯葬處表示，五互早在96年8月底即廢止資格，從來就不是合法殯葬業，之後轉營龍海生活事業，從生命契約賣到生活商品包羅萬象，龍海曾被開罰，全案已起訴，進入司法程序。

五互龍海受害自救會發言人陳嘉笙說，鴻德是五互第一家子公司，負責人是老闆陳秋白次子，大兒子掌管的龍海生活事業已判刑。公司單月營業額達5、6億元，但7月檢調僅查扣到2400萬元現金，被凍結的76筆土地有的借貸二胎、三胎，「倒閉前已做好預謀性掏空」。

自救會指出，殯葬業起家的陳秋白，2010年成立五互集團，擴充事業群，長子掌理龍海生活事業擴及餐飲、旅遊、保全、醫療等，販售每張5萬起跳的消費型契約，持有者可消費扣款，不消費者滿期會有一筆增值金，公司由此模式吸金逾220億，受害者逾2萬人，集團當初規畫消費型契約時就有違反銀行法疑慮，政府卻不察。

受害蔣婦說，她經友人介紹買五互契約，本想全家投資後可當養老金，卻被吸走2300萬。另名女業務痛訴，自己含客戶被「詐」金額高達5700萬。高齡92歲呂翁說，當初替已百歲母親買生命契約，集團不認帳，不知該怎麼辦。

投資

上一則

兩岸中山論壇 宋楚瑜會宋濤聚焦「反台獨」

下一則

否認接受建商餽贈 高虹安：5000萬豪宅男友租的

延伸閱讀

微軟預測：AI軟體事業營收衝上百億美元速度將是史上最快

微軟預測：AI軟體事業營收衝上百億美元速度將是史上最快
2女非法進口熱帶水果 恐遭控重罪

2女非法進口熱帶水果 恐遭控重罪
im.B 詐騙案 主嫌求重刑 鄭文燦遭列他字案

im.B 詐騙案 主嫌求重刑 鄭文燦遭列他字案
冷眼集／鋸箭式辦案 im.B政商金流留謎團

冷眼集／鋸箭式辦案 im.B政商金流留謎團

熱門新聞

林姓女子赴菲律賓長灘島旅遊時，因穿「一條線」比基尼挨罰。本報記者／翻攝

旅遊勝地穿「一條線」爆紅 她提告侵犯隱私…結果出爐

2023-09-01 15:32
示意圖／聯合報系資料照片

父母年邁兒女啃老…台灣流沙中年在貧窮線掙扎 退休無期

2023-09-05 18:06
今天傳出郭台銘有意找名模林志玲當副手，立即被林否認。圖為鴻海2007年尾牙聯歡會，邀請林志玲擔任特別來賓，林和時任鴻海集團董事長郭台銘(右)跳探戈。（本報系資料照）

重磅快評／郭台銘喝不成整合咖啡 改吃志玲豆腐？

2023-09-03 15:35
鴻海集團創辦人郭台銘5日來到東門市場與攤商懇談，部分攤商強調東門市場設備老舊，沒有冷氣，被大企業夾殺下生存不易，郭台銘也承諾如果當選會進行改善。(記者葉信菉／攝影)

獨立參選讓賴清德躺著選？郭台銘：我有那麼傻嗎

2023-09-05 03:30
台積電至美國設廠，卻因美國勞工準時下班，導致其遭遇建廠與裝機時程延宕、工會抵制等問題。（路透）

台積電美國廠踢鐵板、投資人想砍股？網笑：沒台奴就沒競爭力

2023-09-07 20:22
鴻海半導體策略長蔣尚義。(本報系資料照)

蔣尚義：中國做半導體方式要檢討

2023-09-03 12:24

超人氣

更多 >
保深圳棄香港？「世紀暴雨」加深圳洩洪 香港全城淹沒癱瘓

保深圳棄香港？「世紀暴雨」加深圳洩洪 香港全城淹沒癱瘓
天生學霸「3星座」 天資聰穎肯學又好學 他連情商都高

天生學霸「3星座」 天資聰穎肯學又好學 他連情商都高
周杰倫傳舞台上被困鐵球 杰威爾回應：子虛烏有

周杰倫傳舞台上被困鐵球 杰威爾回應：子虛烏有
華為要奪回失去的四年 第一槍瞄準蘋果 重傷OPPO

華為要奪回失去的四年 第一槍瞄準蘋果 重傷OPPO
不只擴大封殺iPhone 中國再禁APPLE「2產品」帶入工作場所

不只擴大封殺iPhone 中國再禁APPLE「2產品」帶入工作場所