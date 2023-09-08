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父拉高中兒種大麻 市值1.5億 可供50萬人次

記者曾健祐、石秀華／彰化8日電
楊姓父子在彰化和美透天厝內種植大麻，檢調查獲338株活株、2.7公斤乾燥成品，市值逾1億5000萬元台幣。（記者曾健祐／翻攝）
楊姓父子在彰化和美透天厝內種植大麻，檢調查獲338株活株、2.7公斤乾燥成品，市值逾1億5000萬元台幣。（記者曾健祐／翻攝）

彰化楊姓男子擔任業務之餘上網自學栽種大麻技術，透過大陸「淘寶網」購買種子，甚至拉未成年的兒子當「門徒」一起種大麻，檢調上周趁海葵颱風過境時到場搜索，查扣2.7公斤乾燥大麻成品、338株大麻活株，市價破1億5000萬元台幣（約468萬美元），全案依製造毒品罪將這對父子檔送辦。

調查局指出，半年前接獲檢舉，指和美鎮一棟透天厝常飄出異味，味道類似九層塔、夜來香，懷疑有人種大麻，經過蒐證跟監，發現楊男近期已採收準備出貨，趁海葵颱風來襲前搜索。

據調查，楊男（45歲）平時從事業務，卻想種植大麻牟取暴利，還找來剛高中畢業的兒子擔任助手，父子都沒有農業相關背景，卻透過國外網站學習大麻種植技術。

楊男是從大陸「淘寶網」購買大麻種子，利用鄉間透天厝隱蔽，架設電子器材24小時管控溫度、濕度及照明，培育出的大麻活株品質相當高，令調查人員相當訝異。

楊男兒子供稱，自己高中剛畢業，因爸爸要他幫忙控制溫度、澆水，所以「聽爸爸的話」一起加入種植行列。

檢調共查扣338株大麻、2.7公斤的乾燥大麻花成品，還有種植器具大瓦數高亮度燈具、大麻栽種專用化學營養藥劑，估計市價超過1億5000萬元，可供50萬人次施用。

楊姓父子詢後依毒品罪送辦，由於楊男本身另有案件判刑未執行，檢察官先命其發監，楊男兒子因部分行為時間仍是少年，移送少年法庭審理。

另外，蔣姓和詹姓毒販在高雄開設製毒工廠，以機器分裝毒品，日製8000包，市刑大警荷槍實彈攻堅逮捕五人，起出1300多包毒咖啡包等毒品，檢方聲押兩人獲准。

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