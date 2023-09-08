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岳母偷吃女婿 反嗆女兒：是他來惹我的

台灣新聞組╱桃園8日電
女子公開與母親的對話，不滿母親居然與她的老公發生性關係，母親反稱自己是受害者。（取材自爆料公社）
女子公開與母親的對話，不滿母親居然與她的老公發生性關係，母親反稱自己是受害者。（取材自爆料公社）

桃園一名女子7日7在臉書社團「爆料公社」上，貼出多張毀滅式的手機截圖，怒控自己的親生母親居然與她的老公發生性關係，女子還爆料母親外遇已非第一次，「她喜歡穿制服的」，稱母上一位偷吃的對象是名警察，隨著兩人的衝突曝光，讓眾多網友加入留言戰局，截稿為止，也有逾1.4萬人按讚或其他表情。

原PO表示，包括自己的原生家庭和婚後的家，被親生母親一次外遇給毀了，令人無法相信的是，母親這回外遇的對象是自己的軍人老公，讓她無法將這樣的痛苦忘記，便上網將取得的多張手機LINE對話截圖PO出，詢問網友意見之餘，也希望能「肉搜臭小三」。

從手機Line對話截圖顯示，母親和自己的女婿在對話中先是確認：「你什麼時候對我有感覺的？」，男方還以「讓人有想照顧的感覺」撩撥岳母，隨後兩人不倫關係確認後，母親還會以男方放假都陪女兒「吃醋醋」撒嬌，也數度問男方：「我是你的媽媽嗎？」男方則回應：「是女人啊！」、「我是妳的男人」表示兩人是情人關係。

截圖中並留有母親和老公兩人相約汽車旅館開房的紀錄，並閒聊性行為發生過程，言語極為露骨，讓該名原PO女子崩潰「閉上眼睛就是，我開的車，我老公和我媽調情過，打開房間門，我老公跟我媽調情過！」。

女子爾後與母親談判，並要求母親必須與父親離婚，且搬離家。但母親則宣稱，做錯事的人是女婿，「他是渣，那為什麼不是他離開」、「是他來惹我的，我沒對他怎樣，我也是受傷的那個呀！」母親更表明若要離婚，她將會反告女婿，讓原PO氣憤難耐，脫口而出：「告啊！你忘記了你婚外情也告了一個警察嗎？他婚外情應該沒有打過官司吧？」母親則反駁是慘遭該名警察性侵，而非女兒理解的婚外情。

一場家事不倫紛爭引來眾多網友留言評理，網友說，「妳現在一定是無比的痛心，這樣的母親真的不要再往來了，非常惡質不認錯。沒有道德還敢回嗆人⋯⋯不用再見到她是妳的福氣」、「這時候會不會有人來說天下無不是的父母」、「這是八點檔？好想知道後續！你娘親會怎麼收場」。

但有網友點出這起家事紛擾，似乎只看見母親與女兒的戰爭，在東窗事發後，似乎都未見男方的說法，「你老公的態度呢？他怎麼解釋這件事？這個應該也不是他的第一次外遇了吧！也許之前只是妳不知道而已」。

也有人歪樓表示，真想看看這名母親和老公的長相，這起事件真是「比扯鈴還扯」，「一個女婿一個岳母，也太誇張了，以後怎麼跟小孩說？」、「真的是有夠刷三觀⋯媽媽是外遇慣犯就算了，還賴上自己女婿，有夠噁的」。

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