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在捷運連續伸狼爪 調查局科長依兩個強制猥褻罪起訴

記者蔣永佑、張宏業／台北8日電
調查局總務處前科長邱享坤，涉嫌在台北捷運車廂內，連續對2名女乘客伸手觸摸下體遭起訴。調查局對此深表痛心。(本報資料照片)
調查局總務處前科長邱享坤，涉嫌在台北捷運車廂內，連續對2名女乘客伸手觸摸下體遭起訴。調查局對此深表痛心。(本報資料照片)

調查局總務處前科長邱享坤，涉於去年12月搭乘台北捷運板南線，在同一車廂內連續對兩名女乘客伸手觸摸下體，甚至被第一位被害人直擊邱才猥褻完自己，馬上又鎖定第二位女子下手，其中一人未滿20歲，由於被害人素不相識且指證歷歷，台北地檢署昨依兩個強制猥褻罪起訴邱男。

調查局表示深感痛心，除對受害民眾表達歉意，已將邱享坤調職，並啟動行政調查程序，就行政違失部分從重嚴懲。據了解，邱男最重恐面臨記大過處分。

邱享坤當過調查局前局長張濟平秘書，最高檢察署主任檢察官呂文忠擔任局長期間，拔擢邱男升任局長秘書室機要科長，原是明日之星，沒想驚爆在捷運猥褻妙齡女子。

檢警調查，去年12月20日上午9點多，邱享坤搭乘捷運板南線，於江子翠站開往龍山寺站途中，先站在第一位被害人左前方，向後偷摸女方下體。被害人驚覺遇襲，用手試圖擋住邱男狼爪，但邱男仍不罷手，直到被害人以皮包擋住身體才作罷。

詎料，邱享坤猥褻第一名被害人後，列車才剛離開龍山寺站開往西門站，他竟在同一車廂繼續尋找下一名被害人犯案，趁車廂人潮擁擠，盯上站在自己後方另名女子，伸手撫摸其下體，嚇得女子趕緊躲到同車廂另一個車門迴避。

由於邱享坤行徑大膽，連續在同一車廂犯案，第一位被害人驚魂未定，緊盯邱男動態，甚至直擊他對自己伸出狼爪後，又對第二名被害人下手，因此立刻上前向神色有異的第二名被害人確認是否遭侵犯，兩人趁邱男北車下車時，向站務人員求助，報警提告。

檢方調查，兩名被害人彼此素不相識，與邱享坤毫無瓜葛恩怨，卻異口同聲指控遭偷摸下體，採信被害人說詞。

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