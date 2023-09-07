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北市大直建案致民宅塌陷 緊急灌漿 建管處：不敢說不會塌

記者洪子凱、楊正海、邱書昱／台北即時報導
台北市大直一處都更重建海砂屋建案，晚間出現建案施工不慎造成鄰樓傾斜，市府緊急撤離超過300人。（圖：台北市議員陳怡君提供）
台北市大直一處都更重建海砂屋建案，晚間出現建案施工不慎造成鄰樓傾斜，市府緊急撤離超過300人。（圖：台北市議員陳怡君提供）

台北市中山區大直街94巷1弄建案「基泰大直」疑因施工釀災，昨天深夜5、6棟房屋傾斜龜裂，甚至出現「二樓變一樓」狀況，市府深夜緊急安置周邊367位住戶，根據初步研判，施工的工地現場因往下開挖3層，但沒有馬上做大底，造成連續壁都已破裂，即刻用灌漿方式，讓壓力再把它撐回，維持平衡，市長蔣萬安也將在今早9時二度前往視察。

市府緊急灌漿300立方公尺、深度2米 持續看觀測的變化。對於是否會再塌陷，建管處長虞積學表示，不敢講說不會塌陷，現在已經塌了，支撐跟土已經坍在開挖面，現在急的是，早上做了監測，接下來會持續看觀測的變化。

虞積學指出，不管怎麼樣，會持續做坍塌面填實，因為不管傾斜如何，都要持續做坍塌面的監測動作，才能防止周邊地面又有變化。

對於緊急處置，虞積學表示，目前會先把基礎面用灌漿打底，接下來會灌砂石土壤進去讓縫隙填實，希望計畫在3天內、禮拜天之前把坍陷的部分完全填平，經過3家技師公會來確認，若安全沒有問題的話才會讓人車可以通行。

根據附近居民描述，昨天晚間7點多接近8點時，聽到一聲「砰」的巨響，沒多久周邊建案「基泰大直」工地主任就在樓下說「趕快下來、趕快疏散、房子要倒了！」所有人聽到就趕快衝下樓，發現房屋出現傾斜狀況，而且越來越嚴重。

北市消防局8點34分接獲通報後，緊急應變中心的同仁即刻趕赴現場，並設立指揮所，緊急疏散周邊住戶安置，副市長李四川也在晚上10點25分抵達現場指揮，沒多久房子出現更嚴重塌陷，現場傳來磁磚爆裂的陣陣巨響，原本僅是一樓鐵窗、外牆變形的大樓，整棟大樓明顯傾斜「二樓變成一樓」，現場更瀰漫一股燒焦味。

市長蔣萬安也在約晚上11點多左右到達現場，蔣表示，初步研判，因旁邊建案往下開挖地下3層時，來不及做大底，承受不住壓力造成連續壁破裂，周邊5、6棟建物就往下沉，市府也緊急灌漿，讓壓力再把它撐回，維持平衡。

跟據今早統計，撤離住戶包含3弄30號等，197戶、367人，320人安置在旅館，蔣萬安表示，先派遣專車接送，安置在周邊學校和旅館，在瞭解玩現場狀況後，也上接駁巴士探望前往安置旅館民眾，並承諾市府會盡可能給予協助，對於有民眾希望返家拿個人物品，蔣表示，等狀況穩定，就會通知，但現階段以安全最大考量。

現場大約今天0時開始有大型機具進場，針對房屋做後續處置，不過有居民表示，大概8個月前發現就有傾斜的狀況，不過相關單位陳情都沒有下文，還有民眾表示，發生事情事，不見建商或工地負責人出面道歉、慰問「這是該有的態度嗎？」

議員陳怡君也拿出市府公文質疑，7月6日函覆陳情住戶的公文中，白紙黑字判定「會勘標的無危害公共安全之虞」、「建築工程得繼續施工」、「本局不予列管」，痛批公部門失職讓住戶成為官商相護下的犧牲品。

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