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幫毛孩動白內障手術 人醫挨罰

記者李樹人／台北7日電
沒有健保的毛小孩看病動輒數萬元起跳，許多飼主竭盡全力，就是為毛小孩爭取最好的醫療。（記者林澔一／攝影）
沒有健保的毛小孩看病動輒數萬元起跳，許多飼主竭盡全力，就是為毛小孩爭取最好的醫療。（記者林澔一／攝影）

一名權威眼科教授為好幾隻毛小孩執行白內障手術，置換人工水晶體，術後狗狗重見光明，不再跌跌撞撞，成功率達100%。但醫師卻遭檢舉，因為「人醫」幫動物執行手術，違反獸醫師法，被罰款數萬元台幣。

台北市獸醫師公會副理事長楊靜宇表示，現行獸醫師法在1970年頒布實施，當初重點是經濟動物，但現在收治對象以寵物為主，思維完全不一樣。該法迄今已50多年，相關規定確實不合時宜，有檢討的必要性。

被罰款的眼科醫師指出，毛小孩白內障手術難度遠高於人類，原因是於部分犬種的眼睛內凹，手術過程中，必須使用特殊器械將眼球往外拉。再者，犬隻眼睛囊袋比人類還要堅韌，增加手術困難度。平均來說，貓狗白內障手術約需12個小時，比人類手術時間多出5、6倍，收費也比人類高出許多，雙眼白內障手術約需10萬台幣（約3300美元）。

對於遭開罰，該醫師有些不滿，他表示，當初在獸醫師好友請託下，協助手術，因為一般獸醫師較少受到完整外科及眼科等訓練，且每月白內障手術台數不多，臨床經驗比較不足，加上大部分獸醫診所、獸醫院的眼科手術機台，多屬於人類眼科診所淘汰的舊式儀器，以致手術品質參差不齊，成功率偏低，常是開一眼、瞎一眼。

目前獸醫養成教育為5年，並無專科訓練，楊靜宇表示，許多動物診所宣稱眼科專科、外科專科、癌症專科，但實際上並未通過任何審核。建議台大、中興、屏東科大等學校應研議專科教育，獸醫系學生畢業後，再接受一年專科培訓，通過考試後，給予相關認證，才能確保醫療品質，減少糾紛。

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