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海軍陸戰隊又出事 中尉疑輕生 母控連長霸凌

台灣新聞組／台北6日電
高雄海軍陸戰隊指揮部。(取自Google Earth)
高雄海軍陸戰隊指揮部。(取自Google Earth)

海軍陸戰隊九九旅23歲鄭姓中尉排長，昨天清晨被發現陳屍營區兵舍後方的榕樹下；鄭男五小時前剛和母親通過電話，鄭母強烈質疑死因不單純，認為「兒子是被逼死的」，要求軍方給真相。檢方昨天相驗後認為有疑點待釐清，擇日複驗。

海軍陸戰隊指揮部說，鄭男剛任官一年，表現正常，軍方相當遺憾，第一時間就聯絡家屬，也能體會家屬的懷疑和想法；相關幹部是否涉「不當管教」，將全力配合調查，如查有不法情事，依法究辦丶絕不寬貸。

據了解，昨天清晨6時左右，陸戰隊九九旅官兵不見鄭姓排長，所有官兵遍尋營區，最後在兵舍後方發現鄭懸吊在大榕樹上，雖立即救人，但已無生命跡象。

軍方隨即通報高雄憲兵隊及警方，軍、警人員現場勘查，發現鄭當時懸吊位置離地面近五公尺高，研判輕生。

鄭母昨接到記者致電，情緒非常激動，直指「兒子是被逼死的」。她說，兒子是很開朗、很有耐性的「小男生」，但8月17日曾向姊姊抱怨連長常言語羞辱、針對他，兒子有說不想做了。

鄭母說，昨天凌晨1時26分，兒子打電話和她聊天，再提及連長一直針對他，他會忍耐，並說下周放假要回去看她，要她早點休息；當時感覺不出兒子有情緒問題，也沒自殺徵兆。她痛訴，「兒子是遭受怎麼樣的對待，是犯什麼錯，一定要逼死兒子！」要求軍方給真相。

海軍陸戰隊九九旅2016年4、5月間，十天之內連續發生吳姓女中尉、陳姓中尉在營內寢室、浴室相繼尋短，四個月後，蔡英文總統曾親至營區慰問官兵；昨天又傳出鄭姓中尉排長疑似輕生，震驚軍方高層。

蔡英文

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