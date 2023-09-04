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毒蟲偷電纜至少6起 住戶熱醒以為停電

記者石秀華／高雄5日電
顏姓男子無業缺錢吸毒，8月間專門在高雄大寮區一帶偷民宅及建築工地電纜線，上月30日被警方循線逮捕後遭檢方聲押獲准。（記者石秀華／翻攝）
顏姓男子無業缺錢吸毒，8月間專門在高雄大寮區一帶偷民宅及建築工地電纜線，上月30日被警方循線逮捕後遭檢方聲押獲准。（記者石秀華／翻攝）

顏姓男子缺錢吸毒，在高雄大寮區一帶連偷民宅及建築工地電纜線變賣，有受害住戶睡到一半因冷氣停止運轉熱醒，以為停電，天亮檢查才發現電線被剪；警方循線逮捕顏男，清查至少犯案六起，檢方認為他破壞民生用電，有反覆實施之虞，向法院聲押獲准。

高雄市今年1至8月至少發生22件停電事故，停電原因多是設備故障，其中8月共發生四次停電，光8月21日就三度停電，民眾聞停電色變。

林園警分局大寮分駐所8月14日接獲徐姓民眾報案，指半夜家中冷氣無法運轉被熱醒，原以為是停電，但天亮後檢查安裝在戶外的電表，才知電線被人剪斷偷走。

8月25日附近一處建案工地黃姓主任也向警方報案，指工地長約25米的電纜線及兩捆延長線不翼而飛，損失約四萬元。警方查出竊賊因電纜線太長無法一次搬運，先將部分電線棄置路旁，再返回分批載運，隨後又有另三處工地電纜線也報案遭竊。

警方發現竊賊鎖定偏僻民宅或施工工地犯案，擴大調閱監視器，發現轄區治安顧慮人口顏姓男子（40歲）涉有重嫌，上月30日晚上循線在大寮區仁德路逮捕顏男，當場起出顏剛偷來懸掛機車上的電纜線及一支海洛因捲菸。

顏攜帶剪刀、美工刀犯案，害怕觸電還會戴塑膠手套再下手，他供稱沒錢吸毒才會偷電線變賣，所得已記不清。

警方清查顏至少犯案六起，依竊盜罪嫌送辦，建請檢方聲請羈押；檢察官認為顏偷民宅及工地電纜線屬破壞民生用電行為，且有反覆實施犯罪之虞，向法院聲押獲准。

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