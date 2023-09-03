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拿學生論文投稿 系主任冒名判刑

記者曾健祐、許維寧／台中3日電
台中某國立大學羅姓副教授兼系主任，為報名學術研討會，未經指導的張姓碩士畢業生同意，逕自將張生論文刪減後，偽造簽名投稿，遭判刑四個月。(本報資料照片)
台中某國立大學羅姓副教授兼系主任，為報名學術研討會，未經指導的張姓碩士畢業生同意，逕自將張生論文刪減後，偽造簽名投稿，遭判刑四個月。(本報資料照片)

台中某國立大學羅姓副教授兼系主任，為報名學術研討會，未經指導的張姓碩士畢業生同意，逕自將張生論文刪減後，偽造簽名投稿而吃上官司，儘管羅辯稱是基於傳承、慣例，無犯罪故意，但法官不採，認為羅為人師表卻不以身作則，犯後否認狡辯，毫無悔意，近日依偽造文書判刑四個月。

學界直言，不少教授認為學生論文內容也是實驗室所產出，但論文一經發表，作者即有著作人格權與財產權，改作即侵權，指導教授需留意。

檢方起訴指出，羅男指導張女，並在去年發表論文取得碩士學位畢業，後來因台南應用科大為舉辦研討會，對外公開徵求論文，羅男未經張女同意，指示另名指導的曾姓女研究生，將原本一百多頁的論文內容刪減至十頁，並投稿到台南應用科大，直到曾女聯繫張女，欲討論作者排名問題，張女才驚覺遭侵權。

羅男矢口否認犯行，辯稱是指導學生完成畢業論文的「傳承與慣例」才會這樣做。不過檢方詢問羅男請，是否經過張女同意？羅男表示「來不及通知她」。最後遭法院判刑四個月，得易科罰金。

政治大學法律系副教授林佳和表示，過去學界也有類似案例，如教師將學生作品直接挪用為自身作品，或只是簡單改改，就納為己用，也不加上原著者，確實都不妥。

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