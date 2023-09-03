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壯漢變聲裝正妹談情 詐乾宅男

記者王長鼎、張宏業／新北3日電
調查局在淡水破獲大型電詐機房，現場查獲刺青壯漢變「女聲」從事戀愛詐騙，共拘提六人到案，全數被法院裁定羈押。圖／調查局提供【作者：王長鼎，日期：2023-09-03，數位典藏序號：20230902172659151】
調查局在淡水破獲大型電詐機房，現場查獲刺青壯漢變「女聲」從事戀愛詐騙，共拘提六人到案，全數被法院裁定羈押。圖／調查局提供【作者：王長鼎，日期：2023-09-03，數位典藏序號：20230902172659151】

調查局掌握情資，以黃姓男子為首的電詐集團，在淡水承租高級住宅架設機房，透過遊戲網站招攬無業男女，提供教戰手冊進行戀愛詐騙，詐團利用美女照及變聲器，將低沉嗓音轉為甜美女聲，受騙宅男完全不知電話另一頭的「阿娜答」，竟是口嚼檳榔的紋身兄弟，不僅被騙得暈頭轉向，還讓荷包大失血。

新北市調查處上月會同警方動員70多人，在新北市及桃園市同步搜索5處地點，查扣作案電腦、手機及偽裝變聲器，拘提包括黃男在內共6人，全數被法院裁定羈押。

調查局指出，此次查獲的機房過去3年也曾因其他電詐遭警方二度破門，黃男在農曆7月再次租用，卻不知早被專案小組鎖定，設立不到兩個月又被攻堅，詐團成員落網感嘆說，該地址堪稱「詐欺集團凶宅」，鬼月做壞事，真不能不信邪。

據了解，此戀愛詐團今年7月起，楊男租用高級住宅架設機房，利用戀愛投資手法行騙，先藉由面貌姣好女子照片建立虛偽通訊軟體帳號，再隨機加LINE釣取宅男上鉤，以聊天方式營造戀愛氣氛，培養信任關係。

詐團透過「養套殺」模式，等被害人卸下心防後，假借投資或有賺錢機會為由，以虛偽電商網站「易淘購」為幌子，佯稱能在網站低價認購商品賺取價差，再巧立需繳交滯納金、稅金等名目，誘使被害人匯款或以虛擬貨幣投資，最後透過洗錢隱匿不法所得，投資人血本無歸。

檢調說，詐騙手法不斷翻新，由綽號「小胖」男子領銜，利用變聲器將低沉嗓音轉為甜美女聲，透過網路電話與被害人談戀愛，讓被害人誤以為交談者是美女，殊不知螢幕另一端是穿著四角內褲、口嚼檳榔的紋身壯漢。

投資 詐騙 虛擬貨幣

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