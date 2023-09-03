我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「卡車司機」月薪萬元不再 華人司機紛紛轉行

副手找林志玲？郭台銘發言人：已在找人 尊重對方隱私

辭20萬月薪經理職照顧家庭 老公和她閨密外遇生女

記者黃羿馨／新竹3日電
魯女為照顧家庭放棄月薪20萬的經理職位，沒想到老公竟和她昔日閨密下屬外遇生女。圖為示意圖。(本報資料照片)
魯女為照顧家庭放棄月薪20萬的經理職位，沒想到老公竟和她昔日閨密下屬外遇生女。圖為示意圖。(本報資料照片)

新竹魯姓女子原在某公司擔任經理，月薪高達20萬元（台幣，下同，約6277美元），魯女2005年與同公司許姓副總經理結婚後，為照顧家庭選擇在職場巔峰時回家當主婦，沒想到當時情同姊妹的謝姓女下屬，竟背著自己和丈夫偷情，謝女與許男兩人遠赴上海出差時，還意外懷孕生女，魯女得知後憤而離婚，並對謝女求償300萬元。新竹地院最後判謝女需賠償50萬元。

判決書指出，魯女與許男自2001年間任職於同公司，兩人於2005年結婚，已婚的謝女2006年進入公司成為魯女下屬，兩人互動密切，成為閨密，後來魯女為專心照料家庭，2016年從經理職位離開，夫妻倆原本生活幸福美滿。

未料魯女離職後，謝女與許男開始在公司偷來暗去，謝女與許男共赴上海出差期間還通姦，因而懷孕生女，兩人竟繼續隱瞞其各自配偶維持不正當關係，直到謝女去年春天親筆書寫訴說情話的生日卡片給許男，兩人姦情才因此曝光，魯女憤而與許男在去年8月離婚。

魯女主張，謝女行為已嚴重侵害配偶權，且她遭到閨密背叛，身心痛苦難以承受，致罹患混合焦慮及憂鬱情緒之適應障礙症，每日需服用多種藥物始能入眠，身心受創嚴重，並需長期至精神科就診，精神痛苦萬分，憤而對謝女求償300萬元。

法官審酌謝女月薪20萬，財產超過2000萬，與許男2005年結婚，謝女原為其閨密，因侵害配偶權行為，使魯女精神受到打擊，致生情緒低落、受困糾結、失眠，並罹患混合焦慮及憂鬱情緒適應障礙症，需長期至精神科就診治療，可見其受精神上痛苦程度甚深，最後判賠50萬元。

失眠

上一則

新竹棒球場黏土比率僅8% 議員批：連國產車品質都沒有

下一則

徐巧芯跑宮廟拚陸戰 許淑華諷殺神殺佛

延伸閱讀

懷孕後家人反應竟是這樣 Selina痛哭「再也壓抑不住」

懷孕後家人反應竟是這樣 Selina痛哭「再也壓抑不住」
李玟音檔遭公開 甄妮曝髮型師道歉、批利菁「耍陰招」做生意

李玟音檔遭公開 甄妮曝髮型師道歉、批利菁「耍陰招」做生意
疑孕妻外遇 逼全裸誦經2小時 性侵後打死還視訊炫耀

疑孕妻外遇 逼全裸誦經2小時 性侵後打死還視訊炫耀
曹金鈴「出賣」閨密：周遊喝酒 腹中胎兒也宿醉

曹金鈴「出賣」閨密：周遊喝酒 腹中胎兒也宿醉

熱門新聞

前往上海參加雙城論壇的台北市長蔣萬安晚上回到松山機場，並發表講話，希望在簽署多項備忘錄的基楚上，深化和上海合作，就市政建設相互觀摩學習。記者曾吉松／攝影

沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應

2023-08-31 12:45
林姓女子赴菲律賓長灘島旅遊時，因穿「一條線」比基尼挨罰。本報記者／翻攝

旅遊勝地穿「一條線」爆紅 她提告侵犯隱私…結果出爐

2023-09-01 15:32
鴻海創辦人郭台銘宣布投入2024總統大選。（記者曾原信／攝影）

郭台銘宣布參選2024總統「必須下架民進黨」

2023-08-27 22:45
無黨籍立委高金素梅。（本報系資料照片）

郭台銘宣布參選2024副手鎖定她？高金素梅回應了

2023-08-27 23:06
台中市一名女子遭楊姓男子性侵後，裸體逃到洗衣店求助，二審判楊8年徒刑。示意圖／ingimage

裸女跑到洗衣店求助…竟是被男客性暴力與強拍裸照

2023-08-27 16:32
女警見男子怪異舉動十分不解。圖／擷取自「社會事新聞影音」

長髮仙氣女警處理交通糾紛 現場男子禁不住大跳求偶舞

2023-08-27 17:12

超人氣

更多 >
湘男尋親回家 才知母親找人冒充自己30年…背後原因令人鼻酸

湘男尋親回家 才知母親找人冒充自己30年…背後原因令人鼻酸
盡早儲蓄好處多 從25歲開始存錢 退休資產可達100萬美元

盡早儲蓄好處多 從25歲開始存錢 退休資產可達100萬美元
中國男籃世界盃慘敗 姚明場邊觀賽「氣到臉變形」

中國男籃世界盃慘敗 姚明場邊觀賽「氣到臉變形」
甄妮自爆「港姐曾是我家小三」 當年報導竟指向她

甄妮自爆「港姐曾是我家小三」 當年報導竟指向她
卸任近半年首度公開露面 李克強傳現身敦煌莫高窟

卸任近半年首度公開露面 李克強傳現身敦煌莫高窟