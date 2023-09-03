辭20萬月薪經理職照顧家庭 老公和她閨密外遇生女

魯女為照顧家庭放棄月薪20萬的經理職位，沒想到老公竟和她昔日閨密下屬外遇生女。圖為示意圖。(本報資料照片)

新竹魯姓女子原在某公司擔任經理，月薪高達20萬元（台幣，下同，約6277美元），魯女2005年與同公司許姓副總經理結婚後，為照顧家庭選擇在職場巔峰時回家當主婦，沒想到當時情同姊妹的謝姓女下屬，竟背著自己和丈夫偷情，謝女與許男兩人遠赴上海出差時，還意外懷孕生女，魯女得知後憤而離婚，並對謝女求償300萬元。新竹地院最後判謝女需賠償50萬元。

判決書指出，魯女與許男自2001年間任職於同公司，兩人於2005年結婚，已婚的謝女2006年進入公司成為魯女下屬，兩人互動密切，成為閨密，後來魯女為專心照料家庭，2016年從經理職位離開，夫妻倆原本生活幸福美滿。

未料魯女離職後，謝女與許男開始在公司偷來暗去，謝女與許男共赴上海出差期間還通姦，因而懷孕生女，兩人竟繼續隱瞞其各自配偶維持不正當關係，直到謝女去年春天親筆書寫訴說情話的生日卡片給許男，兩人姦情才因此曝光，魯女憤而與許男在去年8月離婚。

魯女主張，謝女行為已嚴重侵害配偶權，且她遭到閨密背叛，身心痛苦難以承受，致罹患混合焦慮及憂鬱情緒之適應障礙症，每日需服用多種藥物始能入眠，身心受創嚴重，並需長期至精神科就診，精神痛苦萬分，憤而對謝女求償300萬元。

法官審酌謝女月薪20萬，財產超過2000萬，與許男2005年結婚，謝女原為其閨密，因侵害配偶權行為，使魯女精神受到打擊，致生情緒低落、受困糾結、失眠 ，並罹患混合焦慮及憂鬱情緒適應障礙症，需長期至精神科就診治療，可見其受精神上痛苦程度甚深，最後判賠50萬元。