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男高中生疑遭霸凌輕生 前學務主任管教失當停聘1年

記者余采瀅／台中2日電

台中市豐原高中男學生今年2月疑遭霸凌輕生，校方兩度啟動調查，都認定未涉及霸凌，僅認定前學務主任管教失當記過處分。台中市教育局1日召開專審會，決議將前學務主任停聘1年；並要求豐原高中檢討教評會審議程序。高中生家屬已提出申復，全案將再進行調查。

高中生父親表示，對專審會決議感到生氣也無法接受。人本基金會中部主任曾芳苑說，停聘1年等於留職停薪，可說在幫加害人避風頭，應改為解聘1年，期滿再檢視是否有資格任教職。

全案由人本基金會與學生家長開記者會揭露，校方6月底將調查報告函送教育局，認定涉及不當管教，前學務主任記過處分；教育局退回該報告，要求釐清疑點並重啟調查；二度調查結果近日出爐，仍認定涉及不當管教，不成立霸凌，教育局表示無法接受，昨依教師法召開專審會審議。

教育局表示，在專審會上，前學務主任由律師陪同，陳述主張並補充資料後離場，審議委員討論後認定有停聘必要，將前學務主任停聘1年；該校前主任教官不具教師身分，不適用專審會，另有依法懲處的法規管道。

針對涉案的其他教職員，教育局表示，依學校調查報告召開人評會，決議記過2次處分，已報中央權責機關核定；對於校內學務創新人員，依據調查報告及其處置建議，記過1次處分，該學務創新人員已申請離職。

教育局 霸凌

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