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女學生財物糾紛遭扒上衣狠踹摑掌 新竹警逮11人偵辦

記者王駿杰／新竹31日電
臉書社團「黑色豪門企業」30日流傳一段影片，一名女學生疑與人發生財務糾紛，29日在新竹南寮漁港遭一群未成年男女包圍、霸凌。(取材自臉書社團「黑色豪門企業」)
臉書社團「黑色豪門企業」30日流傳一段影片，一名女學生疑與人發生財務糾紛，29日在新竹南寮漁港遭一群未成年男女包圍、霸凌。(取材自臉書社團「黑色豪門企業」)

集體霸凌臉書社團「黑色豪門企業」昨流傳一段影片，一名女學生疑與人發生財務糾紛，29日在新竹南寮漁港遭一群未成年男女包圍，一群人不但對該名女學生嗆聲辱罵，還強脫對方上衣，並連續狠踹、摑掌、拉頭髮，全程遭施暴的友人用手機拍下；警方今指出，獲報後積極偵辦，昨將4名涉案動手少年、3名現場拍攝錄影者、在場圍觀助勢者及證人共計11人查緝到案。

新竹南寮漁港29日晚間發生霸凌案件，據悉，遭霸凌的女學生疑與同學有財務糾紛，向朋友借一件價值不到500元的吊帶褲，卻遭友人指控將吊帶褲弄壞，最後要求賠償，但女學生還不出錢，因此被找麻煩，雙方29日晚間約在新竹南寮漁港，且人越來越多，雙方最後因口角導致衝突發生。

影片中，只見一旁有男女邊嘻笑邊罵髒話，另兩名女生則不斷對該名女學生摑掌、狠踹，甚至強拉扯頭髮，一旁還有人高喊「不要打頭」，遭施暴的女學生則低頭不語，神情痛苦，場面混亂。

警方獲報立即展開偵辦，30日將4名涉案動手少年、3名現場拍攝錄影者、在場圍觀助勢者及證人共計11人查緝到案，全案警詢後依兒少性剝削、刑法聚眾鬥毆、恐嚇及傷害罪，移送新竹地檢署及法院少年法庭偵辦審理。

警方呼籲，社會大眾勿轉傳相關霸凌影片，以免觸犯兒童及少年性剝削防制條例第38條。

霸凌 臉書

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