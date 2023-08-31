涉吞善款近7億元 何明德行善團負責人判刑
嘉義市知名「何明德行善團」前年被查出未登記立案卻對外募款18年，負責人陳美智及丈夫蕭豐彥更涉挪用各界捐獻要造橋鋪路的善款台幣6億9570萬元(約2186萬美元)，作為私人投資，遭起訴求處重刑；嘉義地院合議庭審理時痛批「利用台灣人善心」，昨天依犯公益侵占罪各判6年2月徒刑，宣告沒收不法所得。負責人陳美智表示會上訴。
陳美智說，行善團自父親何明德創立及她接手後50年來皆沒申請立案，因此將善款寄放在夫妻與家人名下，善款用於社會付出，她與丈夫都是教師退休，有退休金，不會去侵占公款，由於法院扣押行善團款項，造橋等志業也因此停止，去年12月底登記成立「財團法人嘉義市私立何明德行善團社會福利慈善事業基金會」，由她擔任董事長，沒對外募款，但知道的人會支持基金會，小額捐款台幣100元不等，用於施棺社會救助。
市府社會處表示，未立案前勸募情形，違反公益勸募條例規定，因涉及跨縣市，由衛福部裁處。
已故善人何明德生前造橋捐棺，曾獲「麥格塞塞獎」領袖獎，過世後女兒陳美智、女婿蕭豐彥承襲名義成立何明德行善團。
判決指出，陳女當負責人，丈夫則處理財務，沒有經政府核准立案，卻從2002年起以造橋、鋪路以及施棺等善行名義，持續收取現金、匯票及支票等方式募款，截至2020年累計收取捐款達台幣14億2203萬5201元，都存放於夫婦及兒女、孫子女的帳戶內。
上一則
高端技轉第三世界國家 遭疑實質效益有限
下一則
FB留言