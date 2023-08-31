我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人金山灣區存支票 1000元不翼而飛 來回溝通5次BOA才願返還

吳磊同班同學 女星宋祖兒遭檢舉逃稅4500萬 恐被封殺

高雄城中城大火46死 縱火犯二審仍判無期徒刑

記者張議晨／高雄31日電
高雄市城中城大樓火災釀46死、43傷，高雄高分院二審認定婦人黃格格具殺人不確定故意，改依殺人罪論處，但維持無期徒刑。(本報資料照片)
高雄市城中城大樓火災釀46死、43傷，高雄高分院二審認定婦人黃格格具殺人不確定故意，改依殺人罪論處，但維持無期徒刑。(本報資料照片)

高雄市城中城大樓火災造成46死、43傷，婦人黃格格一審被依放火燒毀住宅罪判無期徒刑；高雄高分院二審昨宣判，認定她將沉香餘燼丟在沙發致起火延燒，具殺人不確定故意，改依殺人罪論處，但屬間接故意，不符「情節最重大之罪」，不以死刑量刑，維持無期徒刑。

有死者家屬在宣判後抵達法院，不滿未判死刑，指「殺人者償命」；胡姓死者家屬說，台灣常以聯合國兩公約作為不判死理由，但台灣並非聯合國會員，不判死不就代表「只要心情不好，隨時都能縱火洩憤？」

城中城前年10月14日大火，檢方調查，黃格格縱火前傳訊給郭姓男友「你想看的事情，我一定做給你看」、「這一次一定不會騙你」，後來離開起火的一樓隔間，有故意犯意，依殺人、放火燒毀他人住宅罪起訴，求處極刑。

高雄地方法院審理，罹難者多住6至11樓，距離起火點至少20公尺，火勢是因起火點旁停放數十輛機車助燃，且防火門未發揮作用，導致濃煙透過樓梯、電梯井快速流竄。法官認定，黃沒有加害住戶動機，不具殺人故意，但對住戶死亡有過失，依放火罪量處最重的無期徒刑。

高雄高分院認定，案發前黃傳訊給郭姓男友「你要敢玩我就陪你玩，我沒什麼好怕的」、「你敢瘋我就陪你瘋」、「不然我們來玩一次看看啦」、「你想看到的事情，我絕對會做給你看」，且台灣司法心理學會鑑定報告顯示她性格衝動、報復心強、同理心低，還有教唆他人丟擲汽油彈前科，可見縱火是為報復洩憤。

合議庭認為，即便無殺人直接故意，但將沉香餘燼丟在沙發上，使沙發起火延燒整棟大樓，仍有殺人不確定故意，撤銷原判決「過失」認定，改依殺人罪論處。

放火罪刑度為7年以上有期徒刑或無期徒刑，殺人罪則是10年以上有期徒刑或無期徒刑、死刑。法官認為，黃「間接故意」殺人，不符公民與政治權利國際公約「情節最重大之罪」，不能科處死刑。

合議庭考量，黃有低度教化可能，以殺人罪最重的無期徒刑量刑，因無期得服刑滿25年且須有悛悔實據才得假釋，依黃年紀，可申請假釋時近78歲，符合降低社會風險目的。

縱火 聯合國 黃年

上一則

涉吞善款近7億元 何明德行善團負責人判刑

下一則

賴清德北市拜廟拔樁 侯友宜回防成功固樁

延伸閱讀

齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑

齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑
不滿父親女友討債 家門縱火 3死1傷

不滿父親女友討債 家門縱火 3死1傷
讓客廳更實用… 5款時尚沙發 隱藏的細節

讓客廳更實用… 5款時尚沙發 隱藏的細節
新聞眼／死刑存廢踢皮球 被害家屬受折磨

新聞眼／死刑存廢踢皮球 被害家屬受折磨

熱門新聞

鴻海創辦人郭台銘宣布投入2024總統大選。（記者曾原信／攝影）

郭台銘宣布參選2024總統「必須下架民進黨」

2023-08-27 22:45
無黨籍立委高金素梅。（本報系資料照片）

郭台銘宣布參選2024副手鎖定她？高金素梅回應了

2023-08-27 23:06
台中市一名女子遭楊姓男子性侵後，裸體逃到洗衣店求助，二審判楊8年徒刑。示意圖／ingimage

裸女跑到洗衣店求助…竟是被男客性暴力與強拍裸照

2023-08-27 16:32
女警見男子怪異舉動十分不解。圖／擷取自「社會事新聞影音」

長髮仙氣女警處理交通糾紛 現場男子禁不住大跳求偶舞

2023-08-27 17:12
(示意圖／ingimage)

她生日喝一杯熱巧克力昏睡醒來全裸 攝影師在背後正想做這件事情

2023-08-28 00:16
台北「季風」。(取材自米其林官網)

台2023必比登揭曉 阜杭豆漿、永康牛肉麵落榜

2023-08-24 02:25

超人氣

更多 >
95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺

95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺
理財達人：好市多真能幫你省錢 是這9種大份量日用品

理財達人：好市多真能幫你省錢 是這9種大份量日用品
北卡槍案／死者嚴資杰曾說研究生有心理問題「希望對方盡快畢業」

北卡槍案／死者嚴資杰曾說研究生有心理問題「希望對方盡快畢業」
留美女兒突要300萬美元買房 母用「杭州方言」對談後急報警

留美女兒突要300萬美元買房 母用「杭州方言」對談後急報警
網瘋傳「好聲音」暫停播出原因 2大咖導師堅持退出

網瘋傳「好聲音」暫停播出原因 2大咖導師堅持退出