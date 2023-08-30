約人妻租客當「心靈好友」色房東車內播裸露片、手掌貼上她左胸

劉姓房東利用出租房屋時，朝已婚的女租客襲胸猥褻。示意圖。（取材自ingimage）

台中劉姓房東 趁出租房子時向一名打算承租的人妻伸狼爪，利用載她辦水電過戶時在車內放A片還稱要成為「心靈好友」，整個手掌卻貼在她左胸上，對方嚇到隔天就退租；法院認為，劉犯後反控女子詐欺 、誣告相逼，態度極差，依強制猥褻、性騷擾 罪，各判他10月、拘役50日，可上訴。

檢警調查，劉男2021年4月14日出租南屯區房屋給女子及其先生，同月16日劉約女子出面辦理水電、瓦斯用戶變更，隨後劉又藉故約共進午餐並開車載她到百貨公司地下停車場，藉此在車內向女子宣稱國外女性性觀念開放，還播裸露影片逼她看。

劉男還要求要和女子成為「心靈好友」朝她襲胸，回程時又在車內不斷遊說要女子隱瞞先生和他祕密交往，再度伸鹹豬手撫摸對方胸部5秒。

法院審理時，劉男矢口否認犯行，辯稱和女子辦理完水電、去鼎泰豐吃飯，當天溫和圓滿不知為何時隔半年挨告，且全案僅女子單一指述。

女子控訴，當天在百貨樓下停車場，劉停在很偏僻的地方，還說想找身材跟她一樣好的女友，隨即伸手觸碰胸部1、2秒，她雖然嚇到但考量好不容易來台中找到住處，沒有退路，只好硬著頭皮辦完水電、瓦斯。

女子還說，遇害過程自己也有錄音，劉邊說要和她打勾勾，當心靈上的關係，又放裸露影片，劉突然用整個右手手掌貼在她左胸上，且17日就傳訊給劉說「房東您下，昨天思考後，覺得身心感到懼怕，不敢承租，屋子已淨空」表示和劉停止租約。

法院綜合相關證據認為劉犯行明確，考量他2017年就曾藉出租房屋機會對人性騷，這次又不知謹惕，犯後否認狡辯，並對女子提詐欺、性騷及誣告相逼，本案又不實陳述，直言劉「犯後態度極差」，各依性騷擾罪、強制猥褻罪，判劉拘役50日、10月徒刑。