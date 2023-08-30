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「生病都不敢」 泰緬孤軍後裔盼取得身分

記者蔡晉宇／台北30日電

民進黨立委湯蕙禎昨天號召約30位泰緬孤軍後裔舉行記者會，希望政府正視歷史悲劇，對中華民國有高度認同的孤軍後裔，理應取得身分，這條路要愈走愈寬。

馬英九政府曾在2009年以專案方式，開放具孤軍後裔身分滯台僑生，可申請國籍，由於文件準備不易，加上時效一刀切，仍有近萬名有機會符合資格者成漏網之魚。

金三角文化基金會董事長王根深說，孤軍後裔也是華人，把中華民國視為自己祖國，卻無法被接受，問題糾葛幾十年，以前政府沒有好好處理，現在台灣是一個民主開放國家，希望能讓他們有立足之處。

就地合法專案關閉後，第一個在立委協助下取得居留身分者是35歲的楊發準，他在記者會現場說，當年基於對中華民國的國家認同，從廈門半划半游16個小時到達金門，途中沒有放棄的原因，是因為看到台灣就在眼前了，這才是他的祖國。

楊發準說，來到台灣後，卻陷入幾十年來無法取得身分困境，成為無國籍人士，連生病都不敢，因為不知道醫院收不收，也沒有錢；如今可以堂堂正正成為中華民國的一分子，希望台灣政府能在居留權法律上，給僑界更多協助，幫助更多人。

中華民國 馬英九 華人

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