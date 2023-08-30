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近7成台灣人 3個月內曾遇詐 盼政府管管

記者馬瑞璿／台北30日電

詐騙訊息防不勝防，2023年台灣網路報告顯示，六成七的民眾近三個月遭遇過詐騙訊息，3.7%民眾更因此受騙；對於防治不實訊息，超過八成民眾認為大型網路平台、政府都應建立規章制度來管制不實訊息。

財團法人台灣網路資訊中心（ＴＷＮＩＣ）昨公布223年台灣網路報告，董事長黃勝雄表示，最受民眾關注的網路問題，莫過於網路詐騙、不實訊息兩大部分。調查顯示，11%民眾沒信心處理詐騙，顯示相關政策應加強防詐騙宣導並加強防護措施。

不實訊息防治方面，雖然臉書、推特等社群平台開始標示有問題訊息，但四成七社群媒體使用者表示從未在平台上見過不實訊息警示機制，兩成民眾在網路上接觸到假新聞、假訊息、不實訊息時，願主動採取更正行為，顯示民眾線上更正行為逐漸萌芽。

網路使用行為方面，今年台灣個人上網率為84%，觀看免費影音、買東西與行動支付是台灣民眾三大使用率最高網路應用服務。

社群方面，臉書依然擁有最高市占率，達47%，但已出現部分使用者將主要社群平台轉往Instagram與抖音。

陽明交通大學傳播與科技學系教授陶振超說，臉書還是主要社群媒體龍頭，但比率較往年調查結果呈下降趨勢。不過也因為年輕人經常使用社群平台，更注重隱私，「年輕人對隱私的想法與這代人不同，現代年輕人的數位霸凌經驗是上一代無法體驗的，因此他們對數位隱私的重視程度可能比大人更高」。

詐騙 隱私 臉書

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