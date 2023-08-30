買假槍掩蓋掉槍 海陸指揮官等7官兵遭訴

海軍陸戰隊新兵訓練中心去年3月間進行裝備檢查，發現其中一把「點四五手槍」作動遭掉包為模型槍；檢方調查認定，時任指揮官及營長、四名連長、教育 班長等七人分別涉有陸海空軍刑法及偽造文書等罪嫌，提起公訴，五名涉登載不實公文書罪嫌的軍官予以緩起訴處分。

檢方指出，鄭姓教育班長去年2月23日提領預檢陳列各式武器，遺失一把點四五手槍，同年3月4日，吳姓士官長清點發現短少，林姓營長指示全營軍士官搜尋無著，卻未依規回報，潘姓指揮官3月20日得知，仍未依規定與程序回報。

去年3月23、24日間，李姓、陳姓、鄭姓與徐姓四名連長在林姓營長辦公室謀議，為掩飾遺失搶支，查探生存遊戲店家外型相似槍枝，共同集資購入四把仿真槍後，由林姓營長選定其中一把外型相似、無殺傷力且無法擊發空氣槍，由李姓連長以電動刻磨機磨除滑套上標語，鑽刻裝備序號字樣。去年3月28、29日專案任務械彈特別清點，陳乘機把偽造槍放入槍櫃內分儲箱魚目混珠。

檢方認定潘姓指揮官、林姓營長、四名連長及鄭姓教育班長各涉犯陸海空軍刑法及刑法偽造準公文書等罪嫌，提起公訴。

李姓、蘇姓輔導長、趙姓彈藥官、林姓後勤官、陳姓軍械士五人配合公文書不實登載，考量全案起因上級長官匿不通報，五人緩起訴。